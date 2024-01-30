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中職／悍將洋投還有熟面孔嗎？陳金鋒：應該只有富藍戈

聯合報／ 記者陳宛晶／嘉義即時報導
富邦悍將本季洋投熟面孔只有富藍戈。 聯合報系資料照
富邦悍將本季洋投熟面孔只有富藍戈。 聯合報系資料照

富邦悍將隊洋將補強持續進行中，是否會有其他熟面孔回歸？總教練陳金鋒表示，「應該只有富藍戈吧！。」領隊林華韋表示，第4位洋投物色還在持續進行中。

悍將至今共宣布3位簽約洋投，包括回鍋的富藍戈以及新面孔的羅戈、布藍登，而去年留到球季結束的洋投還有肯特、恩力、瑞恩，成績都屬堪用，球迷也相當關注3人動向。

富邦悍將隊總教練陳金鋒。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊總教練陳金鋒。記者季相儒／攝影

陳金鋒表示，今年回鍋洋投預計只會有富藍戈，洋投補強會由球探部持續物色合適人選，目前看來，另外3人應該回鍋機率不高。

各隊今年洋投「回鍋肉」不少，中信兄弟隊象魔力、德保拉、艾士特回歸，統一獅隊簽回羅昂、布雷克、勝騎士，樂天桃猿隊續約威能帝、簽下曾效力悍將的霸威斯（前譯名邦威），味全龍隊也朝尋回冠軍班底3洋投努力中，與伍鐸率先達成共識。

富藍戈 陳金鋒 樂天桃猿

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