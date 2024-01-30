中職／王念好瞄準3獎項 短暫二壘實驗坦言有難度

富邦悍將隊今天舉辦開訓典禮，第一指名的王念好壓軸登場宣示年度目標，一開口就超霸氣，目標直指新人王、全壘打王、金手套，當然沒忘了最重要的「富邦悍將總冠軍」。

菜鳥逐一站上舞台宣示年度目標，其中包括陳愷佑喊話「富邦悍將200連霸」，林旺熙目標幹掉曾峻岳，陳聖文目標是幹掉陳仕朋。王念好一登場氣勢就超強，高喊：「我的目標是新人王、全壘打王、金手套、富邦悍將總冠軍。」

王念好目標直指新人王、全壘打王、金手套，當然沒忘了最重要的「富邦悍將總冠軍」。記者季相儒／攝影

王念好表示，訂個遠一點的目標，每天一點一點進步。至於為何在打擊獎項中單獨點名鎖定全壘打王，他解釋，「對我來說是滿困難的目標，設這個目標，看自己能不能再更進步。」他為自己設下先以10轟為目標，再繼續往前推進，他也坦言最想要的當然是一生只有一次機會的新人王。

成為職業選手後的第一個秋訓、春訓，王念好已感受到許多不同，守備特訓做了很多、很重，他苦笑說：「畢竟守備一直都是我難題，不是我的強項。」也遇到許多顛覆自己想像的狀況，他舉例在高中時教練都說身體要低一點，接球才能看得清楚，但在這裡日籍教練稻田直人並沒有刻意要求重心放低，「只要穩穩接球、穩穩把球傳出去，一個步驟一個步驟做好。」

富邦悍將新人逐一宣示個人目標。記者季相儒／攝影

王念好定位一、三壘，秋訓練習賽時曾嘗試二壘，但他坦言：「感覺沒辦法，守起來不太習慣那個角度。」他也知道和將在這兩個位置都已有表現出色的選手范國宸、李宗賢，「我知道競爭激烈，就是盡力去達成目標。」