快訊

成功高中期末考出包！一半題目與去年相同 校方緊急開會認疏失

台中捷運藍線審核過關 交通部：預計10年完工通車

才怒控電視台翻拍擅改原作 日本知名漫畫家失聯今陳屍水壩

中職／鄉長轉戰天母 陳禹勳1年約投奔味全龍先約法三章

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳禹勳新球季投奔味全龍隊。本報資料照片
陳禹勳新球季投奔味全龍隊。本報資料照片

味全龍隊確定戰力再加一，投手陳禹勳達成簽約共識，將簽下1年合約，新球季變身龍軍，展開生涯第11個賽季，新球季開幕戰就有機會遭逢前東家樂天桃猿隊。陳禹勳的月薪不公布，據了解，加上激勵獎金月薪有機會落在2字頭。

陳禹勳去年月薪經過薪資仲裁後定調為68萬，季後被放在60人名單之外，龍隊在擴編選秀上失去封王大將之一的王躍霖，同樣屬於資深牛棚的陳禹勳，進入龍隊視野，展開評估、接觸，今天雙方碰面，確定達成1年合約共識，陳禹勳轉投龍隊。

領隊丁仲緯證實，雙方簽下一年合約，月薪不公布，他預計將在明天體檢、後天報到。陳禹勳的私生活傳聞頗多，丁仲緯也坦言，確實有些考量，雙方今天也先把事情講清楚，後面會比較好運作，大家就一起努力。

陳禹勳離開效力10季的猿隊，與好友郭嚴文在另一支紅軍再續前緣，而龍隊開幕戰對手正好就是猿隊。

陳禹勳生涯已累積121救援、125中繼，為中職史上百救援、百中繼唯一一人，中繼數排名史上第一，救援數排名史上第四，若龍隊起用他擔任終結者，有望相繼超越現任龍隊投手教練賈西的124次、獅隊總教練林岳平的129次。

陳禹勳 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／龍隊斗六開訓談薪進度約8成 4人有望獲複數年約

中職／聯手貢獻猿隊175中繼 陳禹勳、賴鴻誠拚中繼王？

中職／陳禹勳加入味全龍？領隊：還在討論階段

中職／樂天開訓陳禹勳沒現身 領隊低調回應

相關新聞

日職／吉祥物燕九郎加薪了！仿效大谷翔平同意延遲支付

日本職棒今年最後一位契約更新完成，養樂多燕子隊吉祥物燕九郎加薪1萬日圓，今年年薪推定6萬日圓外加養樂多1000喝到飽，有...

中職／單年場均破萬球場史上僅1例 台北大巨蛋挑戰斗六紀錄

物以稀為貴，中職單一年度單一球場平均票房紀錄前段班，都來自該年場次極少的球場，2005年斗六球場打了2場，場均破1萬3千...

中職／大巨蛋太香！兩隊「攻蛋」野心達雙位數場次

台北大巨蛋商機無限，有望成中職票房最新催化劑，新球季各隊搶「攻蛋」，其中以中信兄弟、味全龍隊最積極，初步規畫場次最多。

中職／鄉長轉戰天母 陳禹勳1年約投奔味全龍先約法三章

味全龍隊確定戰力再加一，投手陳禹勳達成簽約共識，將簽下1年合約，新球季變身龍軍，展開生涯第11個賽季，新球季開幕戰就有機...

中職／龍隊斗六開訓談薪進度約8成 4人有望獲複數年約

中職味全龍隊今天在斗六棒球場正式開訓，領隊丁仲緯表示，目前團隊談薪進度約8成，除了劉時豪、吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻外，投手...

木棒聯賽／二刀出賽曾偉喆投打俱佳 鶯歌擊敗興大

高中木棒聯賽鶯歌工商今天與興大附農交手，鶯歌曾偉喆二刀出賽、投打都有表現，先發6局失2分、好投壓制，單場2安1打點，率隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。