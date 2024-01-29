中職／鄉長轉戰天母 陳禹勳1年約投奔味全龍先約法三章

味全龍隊確定戰力再加一，投手陳禹勳達成簽約共識，將簽下1年合約，新球季變身龍軍，展開生涯第11個賽季，新球季開幕戰就有機會遭逢前東家樂天桃猿隊。陳禹勳的月薪不公布，據了解，加上激勵獎金月薪有機會落在2字頭。

陳禹勳去年月薪經過薪資仲裁後定調為68萬，季後被放在60人名單之外，龍隊在擴編選秀上失去封王大將之一的王躍霖，同樣屬於資深牛棚的陳禹勳，進入龍隊視野，展開評估、接觸，今天雙方碰面，確定達成1年合約共識，陳禹勳轉投龍隊。

領隊丁仲緯證實，雙方簽下一年合約，月薪不公布，他預計將在明天體檢、後天報到。陳禹勳的私生活傳聞頗多，丁仲緯也坦言，確實有些考量，雙方今天也先把事情講清楚，後面會比較好運作，大家就一起努力。

陳禹勳離開效力10季的猿隊，與好友郭嚴文在另一支紅軍再續前緣，而龍隊開幕戰對手正好就是猿隊。

陳禹勳生涯已累積121救援、125中繼，為中職史上百救援、百中繼唯一一人，中繼數排名史上第一，救援數排名史上第四，若龍隊起用他擔任終結者，有望相繼超越現任龍隊投手教練賈西的124次、獅隊總教練林岳平的129次。