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木棒聯賽／二刀出賽曾偉喆投打俱佳 鶯歌擊敗興大

中央社／ 台北29日電
鶯歌曾偉喆（圖）擔任先發投手、扛4棒，二刀出賽投打有表現，單場2安貢獻1分打點。圖／學生棒球運動聯盟提供
鶯歌曾偉喆（圖）擔任先發投手、扛4棒，二刀出賽投打有表現，單場2安貢獻1分打點。圖／學生棒球運動聯盟提供

高中木棒聯賽鶯歌工商今天與興大附農交手，鶯歌曾偉喆二刀出賽、投打都有表現，先發6局失2分、好投壓制，單場2安1打點，率隊以3比2搶下第2階段首勝。

112學年度高中棒球聯賽（木棒聯賽）第2階段比賽今天開打，鶯歌工商首戰與興大附農交手，鶯歌曾偉喆擔任先發投手、扛4棒，二刀出賽投打有表現。

曾偉喆前3局讓對手9上9下，4局下接連投出2次四壞保送，再被敲出2支安打失掉2分，5局下面對首名打者投出觸身球保送，但及時回穩沒有多掉分數。

鶯歌4局上先馳得點，6局上1分落後時，游承勳、莊勝凱接連敲出安打，范振哲選到四壞保送攻占滿壘，曾偉喆高飛犧牲打送回追平分，高崇哲也敲出高飛犧牲打送回致勝分。

曾偉喆今天總計用90球投6局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、4次四死球保送，失掉2分責失分、拿下勝投；攻擊方面首局敲出二壘打、3局再敲安打，6局高飛犧牲打送回分數，單場2安貢獻1分打點。

鶯歌另外一名投打二刀好手林鉑濬今天沒有先發出賽，7局接手登板後援，投1局飆出2次三振、無失分，替球隊守住勝利。

普門中學今天預賽與南英商工交手，普門先發投手李致霖投4局僅被敲出2支安打，投出4次三振、1次四壞保送、無失分，好投壓制、拿下勝投。

普門4棒許翔鈞展現長打能力，1局上敲出二壘打，3局上敲出陽春砲，今天單場3打數敲出2安都是長打，另外選到1次四壞保送上壘，普門投打發揮，終場以7比2搶勝。

普門中學 棒球

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