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木棒聯賽／陳睦衡轟過「綠色怪物」 助穀保險勝高苑

中央社／ 記者謝靜雯台北29日電
穀保家商好手陳睦衡對高苑工商比賽首局就開轟。圖／學生棒球運動聯盟提供
穀保家商好手陳睦衡對高苑工商比賽首局就開轟。圖／學生棒球運動聯盟提供

穀保家商好手陳睦衡在高中木棒聯賽今天對高苑工商比賽首局就開轟，2分砲飛越三民高中棒球場「綠色怪物」全壘打高牆；兩隊攻勢往來，穀保7局下靠著李安家再見安以5比4獲勝。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第2階段比賽開打，穀保家商與高苑工商在三民高中棒球場交手，穀保1局下有攻勢，1人出局後先靠著失誤上壘，陳睦衡開轟、球直接飛越外野18公尺高的全壘打牆，幫助球隊取得2比0領先。

高苑2局上先追1分，3局上靠著安打、盜壘、安打、失誤跑回追平分，4局上再靠著單局3支安打串聯、攻下2分取得領先。

穀保5局下追分，靠著觸身球保送、野手選擇、陳睦衡二壘打先追1分，再靠著保送、李安家安打添分、扳平比數，7局下葉弘仁率先敲出安打，1人出局後宋柏翰選到保送，李安家敲出再見安打，幫助球隊獲勝；李安家單場2安2打點，表現亮眼。

陳睦衡投打有表現，打擊方面，單場2安都是長打，貢獻3分打點，比賽後半段中繼登板，投2局被敲1支安打，沒有失分，也是球隊搶勝功臣，投手黃仲翔後援登板投1局無失分，拿下勝投。

穀保家商 棒球

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