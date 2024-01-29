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中職／雄鷹再添2洋將報到 雷公一來台先體驗芒果乾

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊宣布簽下左投雷公。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊宣布簽下左投雷公。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊備戰第一個一軍賽季，目前公布5位洋將，今天魔鷹（Steven Moya）、雷公（Reymin Guduan）都已經抵台，只剩哈瑪星尚未報到。

雄鷹隊最早確定的兩位日籍洋投笠原祥太郎、小野寺賢人，都已在本月中旬抵台投入練球，接下來陸續公布簽下哈瑪星（Nick Margevicius）、魔鷹、雷公。雄鷹球團表示，目前魔鷹、雷公都已經在台灣，僅剩哈瑪星還沒到，預計會到31日抵台。

雷公在台灣的第一則限時動態。圖／截圖自雷公IG
雷公在台灣的第一則限時動態。圖／截圖自雷公IG

兩人今天一起飛抵台灣，雷公的IG限時動態也已有熱騰騰的台灣足跡，打卡地點為台中縣神岡鄉，買了御飯糰、芒果乾和草莓口味嗨啾軟糖。

雄鷹升上一軍前兩年有新球隊專屬福利，註冊、登錄洋將都可多1人但不可全部相同守位，目前洋將人數已經滿編，包括4投1野。領隊劉東洋先前表示，洋將尋覓第一階段已經完成，等洋投都來到台灣後，會透過熱身賽觀察狀況，也不排除再有第二階段補強。

台鋼雄鷹

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