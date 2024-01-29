中職／歷年擴編球隊首季都是B段班 雄鷹面臨嚴酷考驗

中華職棒新球季開打倒數61天，台鋼雄鷹隊全力備戰隊史第1個一軍賽季，聯盟也要回到久違的6隊規模；從過去4次擴編球隊的戰況看來，新軍欠缺經驗，年度戰績全是B段班、甚至排名墊底，不難想見今年將是雄鷹相當辛苦的球季。

中職邁入第35個球季，味全龍、樂天桃猿隊3月30日進行開幕戰，雄鷹隔天作客桃園球場對戰猿隊，進行隊史一軍首戰，全隊開始接受120場例行賽的嚴格考驗。

雄鷹隊全體職員合影留念。資料照

雄鷹今年投入一軍賽事，將是中職從1990年開打起，史上第8次出現隊數變化，也是第5次增加球隊，過去4次擴編包括1993年俊國熊和時報鷹隊（原來4隊變6隊）、1997年和信鯨隊（6隊變7隊）、2003年誠泰太陽和第一金剛隊（4隊變6隊）、2021年味全龍隊（4隊變5隊）。

總教練洪一中（中）與王柏融（右）能否帶領雄鷹振翅高飛，外界也相當期待。圖／台鋼雄鷹隊提供

擁有1992年巴塞隆納奧運銀牌國手的熊、鷹，投入中職首季倍受矚目，當時兄弟象隊日籍教頭山根俊英談到熊隊，甚至形容「速度很嚇人，一壘打輕鬆可變長打」，但這兩支新軍年度排名分居第4、第5，只贏三商虎隊。

鯨隊1997年加盟，中職隊數達到史上新高，336場例行賽也破紀錄，鯨隊年度排名墊底，但在1999年單一球季制躍居榜首，可惜總冠軍賽不敵龍隊。

中華職棒台鋼雄鷹隊專屬啦啦隊Wing Stars。資料照

中職、台灣大聯盟經過6年惡鬥，2003年終於合併，太陽、金剛成為中職新軍，慘烈程度仍讓很多老球迷印象深刻；當時兩隊排名倒數，尤其金剛打完100場例行賽，只有20勝9和71敗，落後象隊勝差達41.5場，勝率2成20至今仍是聯盟單季最差數字。

中職從2009起，連續12季只有4隊，龍隊2021年重返一軍，年度勝率4成27在5隊排名墊底，未能超越熊隊1993年4成60的新軍紀錄；但龍隊前年就以年度排名第3晉級季後賽，去年更是衝到第1，最後也奪下總冠軍，寫下擴編球隊最短時間封王紀錄。