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中職／單年場均破萬球場史上僅1例 台北大巨蛋挑戰斗六紀錄

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
斗六棒球場2005年啟用，該年打了2場中職例行賽、場均破13000人，圖為時任總統的陳水扁、興農牛隊總裁楊天發到場觀戰。本報資料照片
斗六棒球場2005年啟用，該年打了2場中職例行賽、場均破13000人，圖為時任總統的陳水扁、興農牛隊總裁楊天發到場觀戰。本報資料照片

物以稀為貴，中職單一年度單一球場平均票房紀錄前段班，都來自該年場次極少的球場，2005年斗六球場打了2場，場均破1萬3千人，成為今年台北大巨蛋要挑戰的紀錄。

中職前34年一軍賽程遍布18座球場，攤開各座球場逐年平均票房，場均人數最高的紀錄應會讓球迷有些意外，但紀錄的誕生在於啟用第一年的時空背景，柚子園改建的斗六棒球場2005年9月11日首度舉辦職棒比賽，由誠泰、興農牛隊過招，湧入1萬4056人觀戰。

斗六球場該年共打2場例行賽，另一場由兄弟象隊作東，同樣迎戰誠泰，再吸1萬2353人進場，單一年度場均13204.5人進場，也是至今唯一一例單一球場年度場均破萬。隔年斗六排了21場，加上失去新球場效應，場均暴跌到2375人。

排名第2的紀錄來自「開箱」慘烈的2022年新竹棒球場，原本排了8場、最終只打2場，合計吸引1萬9528人進場，場均9764人。

第3與第4都來自嘉義市棒球場，1998年打3場平均8544人，2015年打2場平均8411人，都在職棒賽事罕見造訪的情況下吸引當地鄉親進場支持。

台北大巨蛋今年加入中職賽程版圖，粗估安排賽事有望達20場以上，外界觀望是否因場次一多影響稀釋票房，但畢竟是台灣史上場域最大的棒球場，加上室內球場、位於台北市區具備交通方便等優勢，仍被看好將挑戰單一年度單一球場場均紀錄。

新竹棒球場 中職

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