中職／周思齊又出新書了 首日預購成績登上通路銷售榜

中信兄弟隊老將周思齊第4本個人著作「棒球場的歷史與養護學入門全書」已開始在通路進行預購，首日預購成績登上通路的銷售榜。

周思齊表示，「棒球場的歷史與養護學入門全書」是20本教科書計畫中的第2本，希望透過書中所提到的棒球場歷史，引領台灣喜愛棒球運動的球迷先從透過「認識」棒球、產生對棒球的「認知」，最後再來「認同」棒球，才能更深層推廣棒球運動，並讓棒球真正扎根並且生活化。

本書除了以棒球起源、發展與歷史幫助大家更了解台灣棒球場的發展，還有介紹台灣日治時期曾使用到的棒球場，並且舉出美、日興建球場的評估指標、國際賽事的球場評估基準，以及整理美國大學培訓球場養護人才的科系，更特別介紹乘載許多台灣棒球迷回憶的台北棒球場，從許多不同面向讓喜愛棒球的球迷對棒球場有更多觀念上的認識。

周思齊透過自身的經驗指出，球場養護的學問其實博大精深，光是技術上就包含氣象學、植物學、化學等等，過去看過太多因為場地造成的守備失誤或受傷，認為發展棒球運動不能僅僅是技術的提升，場地也必須跟上進步的腳步，畢竟好的場地有助於選手毫無懸念、全心投入賽事。

他希望此書能給球迷對球場有更多理解與認識，這本入門書會先以觀念作為基礎，未來也許會再將各技術專業層面進行拆解教學。