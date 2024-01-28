中職／獅隊春訓吸引近5千位球迷參觀 陳傑憲直呼感動

統一獅隊第1階段春訓首度在亞太棒球村成棒副球場舉辦參觀活動，連續4天累計吸引近5千名球迷，結合春訓各項專屬體驗活動也推出One Day Pass卡，總計4千張全數銷售一空。

獅隊球員答謝球迷熱情支持，連續兩周特別在訓練結束後舉辦擊掌會和簽名會。

本次春訓體驗活動，戶外打擊場棒球體驗打擊及守備體驗，成為超人氣關卡，每天開放時間都有球迷持續排隊參加；最讓球迷驚喜是「室內多功能練習場」，特別規畫午休時間安排20分鐘，讓One Day Pass入館內參觀，大家都把握難得機會，站上訓練特製投手丘、躺在人工草皮拍照打卡。

獅隊指出，這次春訓開放活動吸引許多外縣市球迷蒞臨朝聖，今天看台上也有來自花蓮的獅迷，特別穿著20年前綠色球衣，全家來到亞太棒球村參觀體驗力挺。

簽名會特別安排隊長陳傑憲、邱智呈及林佳瑋出席，陳傑憲說：「這4天開放春訓，看到這麼多球迷進場觀看，真的很感動，也是我們場上努力最大的動力，謝謝球團舉辦活動讓我們可以用行動答謝球迷，也希望今年例行賽大家能多多進場，我們會透過春訓做好準備，很期待新的賽季開始，用好表現答謝球迷。」

亞太棒球村成棒副球場及室內練習場之間，球團透過動線管制，讓球員和球迷之間能夠維持良好秩序，但球迷為了能夠近距離和選手互動，移動過程中彷彿走在星光大道上，林佳緯說：「當從球場走出來時，第1次看到這麼多球迷有點嚇到，走在前往室內打擊場，心情超緊張，不敢直視球迷。」

這次春訓訓練參觀體驗活動，One Day Pass收入40萬、商品銷售近90萬元，整體成效比預期中更佳，獅隊領隊蘇泰安表示，今年球隊行銷首度嘗試結合租用台南市政府亞太棒球村場地，透過完整的訓練基地空間，結合整體性行銷活動規劃，讓球迷首次來到亞太棒球村成棒副球場能夠全新不一的體驗，結合不同主題的規劃，讓民眾感受對於新球場的期待。