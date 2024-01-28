中職／聯手貢獻猿隊175中繼 陳禹勳、賴鴻誠拚中繼王？

中職史上唯一擁有百中繼、百救援紀錄的投手陳禹勳，外界評估不太可能續留效力10年的樂天桃猿隊，新球季是否轉戰味全龍隊值得觀察，他和昔日隊友賴鴻誠的中繼王之爭，看來還有續集。

陳禹勳2014年從Lamigo桃猿隊展開中職生涯，目前125場中繼成功在中職排名榜首，賴鴻誠121中繼居次；去年球季結束後，兩人都未在猿隊契約保留球員內，賴鴻誠今年改披台鋼雄鷹隊球衣，陳禹勳還在等待新東家，龍隊正在討論是否增加牛棚戰力。

陳禹勳生涯528場後援出賽，史上排名第1，賴鴻誠472場是現役投手第2，兩人合計246場中繼成功，其中175場在猿隊投出（賴鴻誠2021到23年50中繼）。

台鋼雄鷹隊正式簽下左投賴鴻誠。圖／台鋼雄鷹隊提供

如果沒有意外，兩人今年將在不同球隊繼續累積紀錄，賴鴻誠有機會追平、甚至超越陳禹勳的史上中繼王頭銜。

中職過去34季只有4人達到百中繼，高建三118、王鏡銘106分居第3、第4；新球季3月30日開打後，中信兄弟隊吳俊偉可望成為第5人，只差16中繼達陣，從他過去4季拿下3座年度中繼王的表現看來，若能穩定出賽應無太大問題。

另外，陳禹勳生涯121場救援成功位居史上第4，在現役投手只輸陳韻文的144次（史上最多），只要順利延續生涯，還有機會堆積數字，能否超越林岳平（129）、凱撒（124）值得觀察。