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中職／歷年解散、易主、除名統統有 雄鷹已是第22個新隊名

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
台鋼雄鷹職棒隊成軍記者會，總教練洪一中揮舞隊旗。記者劉學聖／攝影
台鋼雄鷹職棒隊成軍記者會，總教練洪一中揮舞隊旗。記者劉學聖／攝影

中華職棒新球季將於3月30日開打，台鋼雄鷹隊首次投入一軍賽事，例行賽終於恢復6隊規模，由於過去球隊不斷發生變化，不是解散就是易主、甚至遭聯盟除名也有，雄鷹已是中職史上第22個新隊名。

中職邁入第35個球季，衛冕軍味全龍隊按照傳統，3月30日主場迎戰前一季總冠軍戰交手的樂天桃猿隊；開季第2天，雄鷹作客桃園球場對戰猿隊，總教練洪一中重返最熟悉的場地，領軍進行隊史首戰，這場比賽倍受矚目。

中職1990年3月17日開打，元老級味全龍、統一獅、三商虎、兄弟象隊開創史上第1個黃金期，職棒發展至今35年，只有統一集團一路堅持、從未轉手球隊，只是把隊名更新為統一7-ELEVEn獅。

歷年球隊來來去去，不斷出現新隊名，兄弟象變成中信兄弟，俊國熊變身興農熊、興農牛、義大犀牛、富邦悍將隊，還有第一金剛變成La new熊、Lamigo桃猿、樂天桃猿隊。

另外，三商虎、時報鷹、從和信鯨隊改成中信鯨隊，分別在1997、1999、2008年後宣布解散。

2003年和金剛一樣曇花一現的誠泰太陽隊，後來改成誠泰COBRAS、暴龍，直到2008年球季結束後，暴龍遭聯盟除名，中職隔年又從6隊減為4隊，直到2021年龍隊回歸，今年雄鷹加入一軍，總算回到較有氣勢的規模。

中職 樂天桃猿 味全龍

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