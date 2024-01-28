中職／陳禹勳加入味全龍？領隊：還在討論階段
味全龍隊將在明天展開春訓，備戰新賽季，原本告一段落的本土戰力補強又有新進度，開始洽談資深投手陳禹勳補強牛棚的可能性，味全龍領隊丁仲緯證實：「球隊還在討論階段。」
陳禹勳在去年季後被樂天桃猿隊放在戰力外名單，而1月24日猿隊開訓時，陳禹勳並未出席，當時領隊川田喜則未正面回覆是否簽回陳禹勳，僅表示球隊會以現有陣容展開春訓。
在陳禹勳續留猿隊機會不高後，傳出有北部球隊進行接觸，而味全龍隊領隊丁仲緯表示，「球隊目前內部確實有討論，還在討論階段，主要是了解他的狀況。」龍隊明天開訓，但目前尚未對陳禹勳提出春訓邀約。
龍隊日前補進戰力外名單的郭嚴文、鄭鎧文之後，就沒有新進度，如今又考慮陳禹勳的加盟可能，原因可能在於投手王躍霖去年擴編選秀被台鋼雄鷹挑走後，牛棚戰力仍待補強。
34歲的陳禹勳生涯累積125次中繼成功是史上第一，另有121次救援成功史上第四，是唯一達成百中繼、百救援的投手，在牛棚位置經驗豐富，去年球季出賽37場，拿下1勝、3敗、9次中繼、2次救援成功，防禦率3.90。
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