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木棒聯賽／韋宏亮復出登板後援 鶯歌工商4勝晉級

中央社／ 台北27日電
112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段賽事持續展開，鶯歌工商潛力投手韋宏亮27日登板後援1局無失分，率隊以12比0奪勝。（學生棒球運動聯盟提供）中央社
112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段賽事持續展開，鶯歌工商潛力投手韋宏亮27日登板後援1局無失分，率隊以12比0奪勝。（學生棒球運動聯盟提供）中央社

高中木棒聯賽第一階段預賽鶯歌工商潛力投手韋宏亮復出，今天後援1局無失分，率隊以12比0擊敗嘉義高中、4連勝晉級。大同高中靠著再見失誤以5比4擊敗東石高中，搶下晉級門票。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）今天為第一階段預賽最後一日賽程，鶯歌工商與成德高中、嘉義高中、大同高中和東石高中同在A組，鶯歌工商今天賽前3戰全勝，今天第一階段最後一戰與嘉義高中交手。

鶯歌工商打線發揮，全場敲出13支安打、攻勢串聯搶分，投手群也展現壓制力，先發投手佘東霖投2局被敲1支安打，投出2次三振、無失分，拿下勝投。

鶯歌投手韋宏亮從高一開始就是教練團期待的戰力，潛力備受看好，上屆木棒聯賽在第2、3階段扮演重要角色、幫助球隊晉級，但之後手不舒服，經過手術復健休養，今天復出登板，後援投1局被敲1支安打、投出1次三振，無失分，替球隊守住勝利。

A組大同高中與東石高中今天賽前勝場都還沒有開張，今天兩隊交手爭分組最後一張晉級門票，兩隊6局打完4比4僵持不下，7局下大同靠著安打、犧牲觸擊、王佑騏敲出內野方向安打，東石守備失誤讓大同跑回致勝分，大同搶勝晉級第2階段比賽。

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