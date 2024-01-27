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中職／與聯盟球隊都有聯繫 經紀公司：張育成回台意願沒改變

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經紀公司表示，張育成一直有與中職球隊保持聯繫，回來台灣打球的意願沒有改變。 聯合報系資料照
經紀公司表示，張育成一直有與中職球隊保持聯繫，回來台灣打球的意願沒有改變。 聯合報系資料照

旅美好手張育成結束與紅襪隊的合約後，下一步動向受到台灣球迷關注，今天傳出與富邦悍將隊會面，經紀公司表示，張育成一直有與中職球隊保持聯繫，回來台灣打球的意願沒有改變。

今年中華職棒選手除了旅日的張奕、吳念庭確定投入選秀，張育成是否加入也是焦點，而隨著新軍台鋼雄鷹隊抽到2號籤，保有選秀狀元籤的富邦悍將隊占據主動位置。

今天傳出悍將已經與張育成碰面，領隊林華韋也證實，但以彼此先瞭解、認識的方式，也初步詢問張育成回台發展的意願。

張育成在台所屬經紀公司表示，無法針對單一球隊作出回應，張育成的合約由美國經紀代表處理中，持續與美國球隊接洽，跟中職球隊也都有保持聯繫，張育成回台灣打球的意願，就跟一開始說的一樣，沒有改變。

張育成在大聯盟出賽5個球季、累積235場，不少打擊成績都是台將第一，去年球季在大聯盟敲出6轟、18分打點，打擊率1成62，然而中間遇到左手鉤狀骨骨折、腦震盪等傷勢下放小聯盟，季後成為自由球員。

張育成 富邦悍將 中職

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