中職／雄鷹洋投補進雷公 悍將簽布藍登

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
台鋼雄鷹隊宣布簽下左投雷公。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊宣布簽下左投雷公。圖／台鋼雄鷹隊提供

備戰一軍賽季，台鋼雄鷹隊宣布簽下具有4年大聯盟資歷的左投Reymin Guduan，取名「雷公」，洋將補強第一階段結束；富邦悍將也新簽下右投布藍登（Brandon Brennan），還要再簽一個人。

雷公生涯在大聯盟共43場出賽都是後援，總計投39局送出31次奪三振，之後在墨西哥聯盟拿下13次救援成功、多明尼加冬季聯盟12次救援成功，展現壓制力，加盟雄鷹後將扛起終結者任務。

雷公在2019年效力太空人隊時，曾有傳聞指出他在休息室被隊友嘲諷控球不好激怒，先丟鞋投歪，隊友嘴賤回應「看吧！」雷公再拿球棒，雖未直擊但削到隊友頭部，但太空人並未證實消息，僅稱他因紀律問題遭到球隊內規禁賽，並於一個月後釋出。

雄鷹領隊劉東洋表示，雷公過去的經歷球隊這邊都有掌握，透過身分照會確定沒有問題，等他到台灣之後，球隊也會加強溝通、觀察，讓他了解球隊對紀律方面的要求。

雄鷹隊洋將補強至此完成第一階段，劉東洋也表示，等洋投都來到台灣後，會透過熱身賽觀察狀況，也不排除繼續補強。

悍將則與美籍右投達簽約共識，布藍登擁有3年大聯盟資歷、2023年拿下墨西哥聯盟勝投王。

悍將表示，球隊持續與第4位洋投洽談合約細節中。

太空人 墨西哥 多明尼加 台鋼雄鷹 富邦悍將

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