快訊

全世界最重要！紐時專欄作家：台積電若被迫停產 可能造成全球大蕭條

日職／埼玉西武獅隊OB戰 郭泰源、吳念庭都會參加

中央社／ 台北26日電

日職埼玉西武獅隊將於3月16日舉行隊史首次OB戰，目前任中職富邦悍將隊副領隊的郭泰源、去年底離開西武隊預計今年投入中職選秀的吳念庭都會參加。

日本職棒埼玉西武獅隊預計3月16日在西武巨蛋舉行OB戰，今天公布11名新確認會出席的參賽名單，包括台灣退役球星郭泰源、以及今年返台發展的野手吳念庭。

郭泰源球員生涯最快球速達158公里，有「東方特快車」封號，1985年加入球隊第一年就完成初登板完投勝，之後也投出無安打比賽，1991年拿下太平洋聯盟最優秀球員、最佳9人和金手套投手獎。

根據日媒報導，郭泰源表示，聽到西武隊要舉辦OB戰後，當時同期的隊友辻發彥和渡邊久信有跟他聯絡，希望可以一起出席活動，郭泰源也提到，選手時期經常與捕手伊東勤搭配，希望可以再次搭配，但也提到，當時沒有機會投打對決，OB戰如果有機會投打對決應該也很有趣，希望西武隊的球迷可以盡興，很期待與大家見面。

吳念庭2015年選秀會被日職埼玉西武獅隊選進，2016年開始在一軍出賽，內外野守備都有水準，也能有適時一擊，吳念庭臉上總是掛著笑容、個性備受球迷喜愛，去年底因為個人生涯規劃選擇離開西武隊，預計今年季中投入中職選秀。

吳念庭表示，非常榮幸可以跟許多傳奇的球星一起參與OB戰，去年季後選擇離開西武獅隊，沒能直接跟球迷告別也成為遺憾。此次OB戰有機會再見到球迷，期待當天可以在滿場的西武巨蛋聽到球迷替他加油的聲音。

中職選秀 郭泰源

延伸閱讀

日職／西武OB賽郭泰源、吳念庭參戰 黃金投捕有望再現

棒球／吳念庭最新動態日媒關注 西武迷盼被統一獅選中

中職／吳念庭有望先加入全越運動棒球隊 4月春季聯賽亮相

日職／吳念庭披中華隊戰袍成返台契機 期待洛杉磯奧運

相關新聞

中職6隊新戰國／新球季滿滿看點 縮時、票房、大紀錄

中華職棒35年將在3月30日熱鬧開打，台北大巨蛋首次納入職棒球迷視野，而6隊會戰更是繼2009年後首見的盛事，連兩年成長...

中職6隊新戰國／歷年變動隊數達8次 交手次數減少有利投手？

中華職棒35年開打倒數，新軍台鋼雄鷹隊終於入列，今年將是史上第14個至少擁有6隊的球季，對戰組合也增至15種；回顧中職發...

中職6隊新戰國／首都巨蛋優勢多 一軍賽程解鎖第19座球場

中華職棒過去34年，一軍賽程足跡遍佈18座球場，今年將「解鎖」第19個場地，台北大巨蛋納入賽程規畫，不只球迷「敲碗」，許...

日職／合約風波落幕 佐佐木朗希與羅德達簽約共識

「令和怪物」佐佐木朗希的合約風波終於落幕，日本職棒羅德隊今天宣布，與佐佐木朗希達成簽約共識，雙方近期將舉辦合約更新記者會...

中職／聯盟2月場勘大巨蛋 安排場次依舊保密

今年中華職棒有望在台北大巨蛋上演精彩賽事，遠雄巨蛋公司總經理今天也造訪中職聯盟辦公室，討論雙方合作細節，聯盟秘書長楊清瓏...

中職／台鋼雄鷹終結者雷公降臨 陣中11左投備戰一軍

為備戰一軍賽季，台鋼雄鷹隊覓得終結者人選，球團今天宣布簽下左投雷公（Reymin Guduan），加上本土投手，陣中左投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。