棒球／高中木棒聯賽花體楊佑安好投 因阿嬤重拾棒球

高中木棒聯賽今天花蓮體中與仰德高中交手，花體在左投楊佑安完投帶領下以5比1搶首勝，國中時因為愛玩、3年不打球的楊佑安，在阿嬤一句話的影響下，浪子回頭重回棒球懷抱。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽在23日開打，第一階段預賽共45隊分8組舉行，每組取4隊晉級第2階段比賽。

花體3局上率先展開攻勢，張家欽、吳彥諺、羅于修、鄭明峰、黃畯邵都敲出安打，加上保送、投手犯規，一舉灌進5分。這些分數成為花體先發投手楊佑安的後盾，仰德僅在第4局攻下唯一分數。楊佑安全場用95球獨撐7局，只被敲出5安打，投出7次三振、1次保送。

楊佑安少棒時期在太巴塱國小，國中則是空白3年，高中才又重新回到棒球懷抱。花體總教練游宗龍指出，楊佑安在國中時期愛玩，現在可以說是浪子回頭，因國小教練推薦高中才回來打球。高三的楊佑安平時以擔任野手為主，有腳程、上壘率高，不過因球隊戰力需要也要登板投球。

楊佑安則表示，國中時不喜歡上課、也沒有打球，高中會重返棒球路是因為阿嬤一句話「我想再看你打球」，他說：「爸媽在台北工作，阿嬤從小養我長大，國小時常到球場看我比賽，現在在花蓮也會來幫我加油。」

楊佑安現在徹底改變心態，下定決心戒除三樣東西「手機、女朋友、浪費時間」，只將心思專注在打球上，他指出，未來大學也會繼續打球，想要朝投打二刀流發展。

另外一場賽事，彰化藝中今天對上莊敬高職雖然一路落後，不過先在7局下扳平戰局進入延長賽，8局下靠著黃鈞宥敲出再見安打，終場彰化藝中以6比5險勝，拿下高中木棒聯賽第2勝。