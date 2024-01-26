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爆米花聯盟／台中市隊延長賽搶勝 奪季軍隊史最佳

中央社／ 台北26日電
爆米花棒球聯盟26日舉行季軍戰，台中市成棒隊（圖）與全越運動棒球隊一路僵持，台中市隊延長賽以2比1搶勝，奪下季軍為隊史最佳成績。（台中市成棒隊提供）中央社
爆米花棒球聯盟26日舉行季軍戰，台中市成棒隊（圖）與全越運動棒球隊一路僵持，台中市隊延長賽以2比1搶勝，奪下季軍為隊史最佳成績。（台中市成棒隊提供）中央社

爆米花棒球聯盟今天舉行季軍戰，台中市隊與全越運動一路僵持，延長賽10局上台中市靠著滾地球跑回超前分，楊尊凱後援無失分替球隊守住2比1勝利，台中市奪季軍寫隊史最佳成績紀錄。

爆米花棒球聯盟去年12月20日開打，台中市成棒隊昨天4強不敵台灣電力棒球隊，今天與全越運動棒球隊爭季軍。

今天比賽是投手戰，兩隊前4局打完都沒有拿下分數，5局下全越運動靠著安打、犧牲觸擊、劉鎰嘉安打先馳得點，6局上台中市隊追分，陳龍源率先敲出二壘打，再靠著曾翰宇安打、王鵬斐選到保送，滿壘時靠著王偉哲高飛犧牲打送回追平分。

兩隊9局打完1比1僵持不下，突破僵局制延長賽第10局上，台中市隊靠著犧牲觸擊、滾地球送回超分，10局下台中市隊換上投手楊尊凱後援無失分、替球隊守住勝利；楊尊凱後援投1局，投出1次保送，沒有被敲安打、無失分，拿下救援成功，勝投為台中市隊第3任投手洪澧濛。

台中市成棒隊本屆闖入4強已經是隊史最佳成績，今天搶勝、順利抱回季軍；全越運動前身安永鮮物棒球隊曾在2021年拿下爆米花亞軍，上屆沒有打入4強，本屆排名第4名。

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