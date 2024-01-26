快訊

問世已7年！任天堂傳今年有望推新一代Switch家機 有8吋LCD螢幕

韓籍男猝死台北車站旁旅館 友到訪嚇壞急報警

超哥餐廳驚見「料理鼠王」遭酸換主廚？ 北市衛局：複查已改善

中職6隊新戰國／首都巨蛋優勢多 一軍賽程本季解鎖第19座球場

聯合報／ 記者陳宛晶／專題即時報導
台北大巨蛋本季納入中職賽程版圖，既是首都球場，緊鄰商圈，且在人流量最高的捷運板南線上，從國父紀念館站出站就到球場，球季尚未開打，已讓球迷有輕鬆去看場球賽的期待。本報資料照片
台北大巨蛋本季納入中職賽程版圖，既是首都球場，緊鄰商圈，且在人流量最高的捷運板南線上，從國父紀念館站出站就到球場，球季尚未開打，已讓球迷有輕鬆去看場球賽的期待。本報資料照片

中華職棒過去34年，一軍賽程足跡遍佈18座球場，今年將「解鎖」第19個場地，台北大巨蛋納入賽程規畫，不只球迷「敲碗」，許多球員也都滿心期待踏進大巨蛋打球的那一天。

一場雨中的中職總冠軍賽，衍生台灣人對於室內棒球場的遙望，等待超過30年，台北大巨蛋終於在去年於國人面前「開箱」，從免費入場的測試賽到收費的亞洲棒球錦標賽，掀起球迷搶票熱潮，而中職也瞄準「巨蛋商機」，多支球隊都填下屬意的巨蛋場次，等待場館及聯盟協調結果。

本季大巨蛋場次有望上看20場，開幕戰味全龍、樂天桃猿隊過招預計先成歷史性首戰，接下來則由人氣球隊中信兄弟隊搶占各種主隊、客隊身分，扛起在這座台灣史上場域最大的棒球場扮演吸票機的重任。

中職打到現在，一軍賽程已陸續「解鎖」18座球場，台北市立棒球場是職棒元年開幕戰場地，成為台灣第一座舉辦職棒賽事的球場，首年賽程共納入5座球場，除了台北市立棒球場外，還有新竹、台中、台南、立德棒球場。

中職前一次啟用新球場已是2010年，桃園棒球場在這一年加入中職賽程。此外，新莊棒球場、洲際棒球場的歷史性首戰相當特別，新莊一「開箱」就是舉辦總冠軍賽，1997年味全龍、時報鷹爭霸第2戰在這座嶄新的球場登場，也成鷹隊留在中職史冊上的最後一勝；洲際則是在2008年7月20日明星賽首度用於職棒賽事。

台北大巨蛋將成中職一軍賽事足跡所及的第19座球場，室內球場最大賣點仍在於不受天氣影響，球迷買了門票，不用再掛心降雨機率，知道這是一場篤定打得成的比賽，盛夏比賽也省去艷陽曝曬之苦，提升球迷觀戰舒適度；大巨蛋也堪稱是全台交通最方便的棒球場，既是首都球場，緊鄰商圈，且在人流量最高的捷運板南線上，從國父紀念館站出站就到球場，球季尚未開打，已讓球迷有輕鬆去看場球賽的期待。

全台球場首場職棒賽事

台北市立棒球場 1990年3月17日

天母棒球場 2002年5月11日

新莊棒球場 1997年10月19日

龍潭棒球場 2001年4月14日

桃園棒球場 2010年3月21日

新竹棒球場 1990年3月22日

台中棒球場 1990年3月23日

洲際棒球場 2008年7月20日

斗六棒球場 2005年9月11日

嘉義市棒球場 1998年9月18日

嘉義縣棒球場 1996年7月14日

台南棒球場 1990年4月21日

立德棒球場 1990年3月29日

澄清湖棒球場 1999年8月17日

屏東棒球場 1993年8月21日

台東棒球場 2006年5月28日

花蓮棒球場 2002年5月3日

羅東棒球場 2004年3月27日

★台北大巨蛋 預計2024年3月30日

編輯推薦

新竹棒球場 中職 味全龍

延伸閱讀

中職／等不到郵件 本季薪資仲裁申請掛零

中職／胡孟智感受不同訓練量 悶騷岳政華主動找上門

棒球／大巨蛋場租很高貴？年底12強開打 棒協不擔心

SOGO大巨蛋今年開出兩區 黃晴雯強調：會超乎大家想像

相關新聞

中職6隊新戰國／新球季滿滿看點 縮時、票房、大紀錄

中華職棒35年將在3月30日熱鬧開打，台北大巨蛋首次納入職棒球迷視野，而6隊會戰更是繼2009年後首見的盛事，連兩年成長...

中職6隊新戰國／歷年變動隊數達8次 交手次數減少有利投手？

中華職棒35年開打倒數，新軍台鋼雄鷹隊終於入列，今年將是史上第14個至少擁有6隊的球季，對戰組合也增至15種；回顧中職發...

中職6隊新戰國／首都巨蛋優勢多 一軍賽程本季解鎖第19座球場

中華職棒過去34年，一軍賽程足跡遍佈18座球場，今年將「解鎖」第19個場地，台北大巨蛋納入賽程規畫，不只球迷「敲碗」，許...

中職／悍將簽下布藍登有大聯盟資歷 持續尋覓第4人

富邦悍將隊今日宣布與美籍右投布藍登（Brandon Brennan，暫譯）達簽約共識，布藍登擁有3年大聯盟資歷、2023...

日職／西武OB賽郭泰源、吳念庭參戰 黃金投捕有望再現

日本職棒西武獅隊今年3月16日首次舉辦傳奇OB賽，今天公布11位新參賽名單，台灣名將郭泰源以及去年剛離隊的吳念庭領銜，郭...

日職／佐佐木朗希確定退出工會 日職唯一未簽約引反感

隨著樂天金鷲隊與辰己涼介完成換約，日本職棒12球團如今僅剩佐佐木朗希一人尚未談定新球季合約，而日前爆出退出球員工會的消息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。