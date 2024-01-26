中職6隊新戰國／首都巨蛋優勢多 一軍賽程本季解鎖第19座球場

中華職棒過去34年，一軍賽程足跡遍佈18座球場，今年將「解鎖」第19個場地，台北大巨蛋納入賽程規畫，不只球迷「敲碗」，許多球員也都滿心期待踏進大巨蛋打球的那一天。

一場雨中的中職總冠軍賽，衍生台灣人對於室內棒球場的遙望，等待超過30年，台北大巨蛋終於在去年於國人面前「開箱」，從免費入場的測試賽到收費的亞洲棒球錦標賽，掀起球迷搶票熱潮，而中職也瞄準「巨蛋商機」，多支球隊都填下屬意的巨蛋場次，等待場館及聯盟協調結果。

本季大巨蛋場次有望上看20場，開幕戰味全龍、樂天桃猿隊過招預計先成歷史性首戰，接下來則由人氣球隊中信兄弟隊搶占各種主隊、客隊身分，扛起在這座台灣史上場域最大的棒球場扮演吸票機的重任。

中職打到現在，一軍賽程已陸續「解鎖」18座球場，台北市立棒球場是職棒元年開幕戰場地，成為台灣第一座舉辦職棒賽事的球場，首年賽程共納入5座球場，除了台北市立棒球場外，還有新竹、台中、台南、立德棒球場。

中職前一次啟用新球場已是2010年，桃園棒球場在這一年加入中職賽程。此外，新莊棒球場、洲際棒球場的歷史性首戰相當特別，新莊一「開箱」就是舉辦總冠軍賽，1997年味全龍、時報鷹爭霸第2戰在這座嶄新的球場登場，也成鷹隊留在中職史冊上的最後一勝；洲際則是在2008年7月20日明星賽首度用於職棒賽事。

台北大巨蛋將成中職一軍賽事足跡所及的第19座球場，室內球場最大賣點仍在於不受天氣影響，球迷買了門票，不用再掛心降雨機率，知道這是一場篤定打得成的比賽，盛夏比賽也省去艷陽曝曬之苦，提升球迷觀戰舒適度；大巨蛋也堪稱是全台交通最方便的棒球場，既是首都球場，緊鄰商圈，且在人流量最高的捷運板南線上，從國父紀念館站出站就到球場，球季尚未開打，已讓球迷有輕鬆去看場球賽的期待。

全台球場首場職棒賽事