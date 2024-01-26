中職6隊新戰國／首都巨蛋優勢多 一軍賽程本季解鎖第19座球場
中華職棒過去34年，一軍賽程足跡遍佈18座球場，今年將「解鎖」第19個場地，台北大巨蛋納入賽程規畫，不只球迷「敲碗」，許多球員也都滿心期待踏進大巨蛋打球的那一天。
一場雨中的中職總冠軍賽，衍生台灣人對於室內棒球場的遙望，等待超過30年，台北大巨蛋終於在去年於國人面前「開箱」，從免費入場的測試賽到收費的亞洲棒球錦標賽，掀起球迷搶票熱潮，而中職也瞄準「巨蛋商機」，多支球隊都填下屬意的巨蛋場次，等待場館及聯盟協調結果。
本季大巨蛋場次有望上看20場，開幕戰味全龍、樂天桃猿隊過招預計先成歷史性首戰，接下來則由人氣球隊中信兄弟隊搶占各種主隊、客隊身分，扛起在這座台灣史上場域最大的棒球場扮演吸票機的重任。
中職打到現在，一軍賽程已陸續「解鎖」18座球場，台北市立棒球場是職棒元年開幕戰場地，成為台灣第一座舉辦職棒賽事的球場，首年賽程共納入5座球場，除了台北市立棒球場外，還有新竹、台中、台南、立德棒球場。
中職前一次啟用新球場已是2010年，桃園棒球場在這一年加入中職賽程。此外，新莊棒球場、洲際棒球場的歷史性首戰相當特別，新莊一「開箱」就是舉辦總冠軍賽，1997年味全龍、時報鷹爭霸第2戰在這座嶄新的球場登場，也成鷹隊留在中職史冊上的最後一勝；洲際則是在2008年7月20日明星賽首度用於職棒賽事。
台北大巨蛋將成中職一軍賽事足跡所及的第19座球場，室內球場最大賣點仍在於不受天氣影響，球迷買了門票，不用再掛心降雨機率，知道這是一場篤定打得成的比賽，盛夏比賽也省去艷陽曝曬之苦，提升球迷觀戰舒適度；大巨蛋也堪稱是全台交通最方便的棒球場，既是首都球場，緊鄰商圈，且在人流量最高的捷運板南線上，從國父紀念館站出站就到球場，球季尚未開打，已讓球迷有輕鬆去看場球賽的期待。
全台球場首場職棒賽事
台北市立棒球場 1990年3月17日
天母棒球場 2002年5月11日
新莊棒球場 1997年10月19日
龍潭棒球場 2001年4月14日
桃園棒球場 2010年3月21日
新竹棒球場 1990年3月22日
台中棒球場 1990年3月23日
洲際棒球場 2008年7月20日
斗六棒球場 2005年9月11日
嘉義市棒球場 1998年9月18日
嘉義縣棒球場 1996年7月14日
台南棒球場 1990年4月21日
立德棒球場 1990年3月29日
澄清湖棒球場 1999年8月17日
屏東棒球場 1993年8月21日
台東棒球場 2006年5月28日
花蓮棒球場 2002年5月3日
羅東棒球場 2004年3月27日
★台北大巨蛋 預計2024年3月30日
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