中職6隊新戰國／歷年變動隊數達8次 交手次數減少有利投手？

中華職棒35年開打倒數，新軍台鋼雄鷹隊終於入列，今年將是史上第14個至少擁有6隊的球季，對戰組合也增至15種；回顧中職發展史，不只隊數不斷變換，比賽場次更出現多種版本，從90場到120場都有，唯一從頭到尾經營的企業只有統一集團，獅隊累積10座總冠軍也排名榜首，一路堅持的精神確實值得肯定。

中職1990年3月17日進行歷史性首戰，元老級味全龍、統一獅、三商虎、兄弟象隊經過3年對抗，打造職棒第1個黃金期後，1993年加入擁有巴塞隆納奧運銀牌國手的時報鷹、俊國熊隊，也是首次擴編球隊，1997年又有和信鯨隊加盟，達到史上最多的7隊，加上同一年開打的台灣大聯盟台北太陽、台中金剛、嘉南勇士、高屏雷公隊，國內職棒一下子衝到11隊。

接下來發生的事，所有球迷都很清楚了，由於假球事件連環爆，中職顛峰期來得快、去得也快，聯盟隊數每隔幾年就要更新一次，從2009年起更是連續12年回到迷你4隊，規模小到不能再小，直到2021年龍隊回歸、今年雄鷹跟進，6隊總算比較符合潮流。

中職從首次擴編至今，歷年已經出現8次增隊、減隊的情況，很難想像打了34個球季竟有18季只有4隊，2009到2020年維持如此規模也是史上最長，未來是否有機會追加第7、甚至第8隊值得觀察。

各隊從2009年起增至120場例行賽，隊與隊之間交手40場，2021年起減為30場，今年再降為24場，一般認為頻繁對決可能比較不利投手的情況，或許有機會改變。

就以去年奪下勝投王、三振王的味全龍隊洋投鋼龍為例，當時30場先發是全聯盟投手最多，光是對決中信兄弟隊就有12場，近兩季加起來達到21場，投、打連續兩周碰面並不罕見，今年對戰場次勢必縮水。