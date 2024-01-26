中職6隊新戰國／新球季滿滿看點 縮時、票房、大紀錄

中華職棒35年將在3月30日熱鬧開打，台北大巨蛋首次納入職棒球迷視野，而6隊會戰更是繼2009年後首見的盛事，連兩年成長的票房就看今年能否再創新高，甚至挑戰場均7000人大關。

中職今年開幕戰衛冕軍味全龍隊在主場迎戰樂天桃猿隊，這場冠軍賽復刻戲碼有望在大巨蛋上演，龍隊隔天對手則是中信兄弟；而新軍台鋼雄鷹隊一軍首秀也在31日，總教練洪一中率領不少前猿將作客桃園棒球場，對上前東家樂天桃猿隊。

中職開幕周就好戲連連，而在雄鷹隊加入後，例行賽總場次增加到史無前例的360場，就看總進場人數能否超越去年寫下的180萬130人次紀錄，而中職場均人數最高是職棒3年的6878人，大巨蛋及新球團帶動下也有望挑戰。

近年的緩慢比賽節奏也朝加速前進，今年球季投球計時嚴格執行，投手壘上無人20秒、有人25秒要出手，打者在倒數剩8秒要進入打擊區、捕手剩下9秒進入接捕區。

另外開放球團使用PitchCom（電子暗號發射器）供投捕溝通、規定投手同一打席僅能退板3次，以及引進突破僵局制，都是為了縮短比賽時間，中職去年每九局平均比賽時間3小時20分，跟世界仍有一段差距。

拚紀錄也要加緊節奏，「台鋼大王」王柏融返台後重新接起紀錄，在日職火腿的15轟無法列入，過去中職四季累積86轟，有機會單季達陣生涯百轟，另外蔣智賢97轟、詹子賢94轟、郭嚴文94轟、許基宏88轟，也都有機會；而林泓育距離史上第四位「200轟俱樂部」成員則只差2轟。

統一獅隊38歲老將林益全可望進入「2000安俱樂部」，1979安是現役安打王，只差21安就可成為史上第三人；1000安俱樂部則有5人叩關，分別是陳傑憲958安、林智平955安、王威晨913安、陳子豪907安、朱育賢875安，王威晨更有機會追上父親王光輝的1009安紀錄。

「百盜俱樂部」則有3人挑戰，林立差1盜達陣距離最近，42歲的周思齊倒數Ｍ2，挑戰史上最高齡百盜紀錄，90盜的李宗賢保持健康也有機會。