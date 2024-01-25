中職／胡孟智感受不同訓練量 悶騷岳政華主動找上門

胡孟智今天出席大魯閣中華隊球員卡記者會，身上穿的是U18世界盃戰袍，但如今身分已是職棒球員，隨中信兄弟春訓第3天，感受到與高中時期訓練量的差異，意外與岳政華感情變好，「以為他是安靜型。」

平鎮高中畢業的胡孟智在U18大放異彩，去年中職選秀會也獲得兄弟第四輪指名，在二軍出賽5場，8打數敲出2支安打，守備位置都是熟悉的捕手。

U18世界盃國手、中信兄弟捕手胡孟智今天出席大魯閣中華隊球員卡記者會。記者蘇志畬／攝影

今年是胡孟智加盟職棒後的第一個春訓，他表示，目前球隊氣氛不錯，跟學長們互動也很好，與岳政華感情最好，「秋訓的時候他突然跑來找我。」原本以為學長是高冷型，沒想到是悶騷，「他講話很有趣。」

平鎮高中以訓練量大著稱，胡孟智在春訓體驗到更高強度，他說：「高中的時候打擊練習比較多，兄弟守備練習的時間也很多，還要記暗號。」他也會跟高宇杰多討論，「接球的細膩度上，高中沒有學到這麼多技巧。」