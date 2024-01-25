中職／統一獅44場主場在台南 2種季票26日開賣

中華職棒今年例行賽場地尚未全數公布，統一獅隊季票資訊先曝光，新球季確定安排44場主場在台南，另外還有16場待定，其中44場台南主場，推出「一般年度季票」及「豪華年度季票」，26日中午12點開賣。

統一獅隊推出兩種季票服務，「一般年度季票」票價為19,000元，可觀看44場台南主場賽事，平均單場票價為每場432元，享有台南主場專屬座位、活動贈品優先保留等6大優惠。

「豪華年度季票」票價新台幣22,000元，一樣是44場台南主場賽事，除了提供專屬座位選購外，將製作2024統一獅豪華季票專屬證件，並享受實戰款式球衣等12項好康。