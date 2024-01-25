棒球／大巨蛋場租很高貴？年底12強開打 棒協不擔心

中職例行賽有望進駐台北大巨蛋，但傳出大巨蛋場租高昂，一場要價300萬元，今年世界棒球12強賽確定要在大巨蛋舉行，會擔心場租問題嗎？中華棒協秘書長林宗成指出，國際賽可使用公益時段，台北市長蔣萬安也很支持。

中職今年包含味全龍、中信兄弟、統一獅、台鋼雄鷹隊，都有意將主場安排在台北大巨蛋，合計將來到20場左右，但各隊仍在等待回覆，如今傳出一場場租要300萬元，對台灣球迷來說是意想不到的價碼。

去年棒協主辦的亞錦賽成為大巨蛋第一個正式棒球賽事，林宗成表示，當時球迷反應熱烈，對於未來在大巨蛋舉辦國際賽多有期待，至於場租問題，林宗成透露，國際賽可使用公益時段，「透過國際轉播，可以讓世界看到台北大巨蛋。」

而11月的12強賽預賽主辦權由台灣與美洲獲得，台灣確定在台北市舉行，大巨蛋是主要場地，林宗成今天也再次確認此事，「12強賽的安排也有跟市長表達過，預計農曆年後跟遠雄討論，全力辦好這項賽事。」