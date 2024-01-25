日職／佐佐木朗希想提前挑戰大聯盟 退出選手協會又登熱搜

「令和怪物」佐佐木朗希去年季後與羅德隊談約，表達想提前用入札制度挑戰大聯盟，但至今雙方未達成共識，新賽季合約未談妥，他可能要「自費春訓」。今天《週刊文春》又爆料，他已退出日本職業棒球選手協會，關鍵字成為日本X（推特）熱搜。

佐佐木朗希想提前挑戰大聯盟，但根據大聯盟規定，未滿25歲挑戰大聯盟只能簽小聯盟約，因此日職球團通常希望球員25歲後，再挑戰大聯盟。羅德教練吉井理人曾表態，佐佐木朗希應再報答球隊一點，現在挑戰還太早。

《週刊文春》指出，儘管加入選手協會是自願性質，但除旅外歸國老將及特別狀況外，幾乎所有球員都加入，佐佐木朗希2023年就退出，是目前唯一沒加入的年輕球員。

今年的入札截止日已過，佐佐木朗希持續提出2024年季後轉隊請求，據傳選手協會的會長會澤翼不滿佐佐木朗希，甚至「連名字都不想要聽到」。該報導引發日本球迷熱烈討論，一度登上日本X趨勢第2名。