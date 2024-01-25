中職／猿開訓不見陳禹勳 談薪多2「複」翁

樂天桃猿隊昨在嘉義縣棒球場展開春訓，喊出「突破 Break Through」作為年度口號，昔日「守護神」陳禹勳未出席開訓典禮，也讓「全猿逃走中」的戲碼再次引發關注，領隊川田喜則說：「大家或許有些不安，但請放心。」

去年季後，猿隊共有13人在契約保留名單之外，包含行使自由球員的陳俊秀，與統一獅隊並列最多，3位資深球員郭永維、賴鴻誠、郭嚴文轉戰他隊，陳俊秀則與中信兄弟隊簽下大約。

猿隊季後60人保留名單僅列54人，是包含新軍台鋼雄鷹隊在內的6隊最少，春訓雖找蔡鎮宇、吳桀睿測試，但陳禹勳已經缺席，川田認為球隊目前戰力充足，不一定要補滿60人名單。

川田表示，季後球員編成上，球迷有許多意見，球團會聽取建議，也知道球員看到討論、報導，或許心中會有不安，因此特別跟球員打氣。

猿隊新任總教練古久保健二指定林立擔任隊長，期待球隊在發揮打擊強項下，加強守備，對於3月迎戰讀賣巨人隊有期待，「大家全力以赴。」

中職各隊今年談薪速度依舊是猿隊最快，首波結果多了兩位「複」翁，梁家榮簽下3年合約、廖健富2年，兩人都有加薪，梁家榮月薪更從33萬元變成48萬元，他笑說：「要努力賺奶粉錢。」

林承飛只簽1年合約、月薪40萬元，今年季後有機會成為首位行使自由球員權利的高中畢業生，他說：「一直都簽1年約，希望給自己一點壓力。」