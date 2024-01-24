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中職／梁家榮3年約要賺奶粉錢 廖健富解釋「1+1」

聯合報／ 記者蘇志畬／嘉義即時報導
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，野手梁家榮。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，野手梁家榮。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊新球季從嘉義縣棒球場春訓起步，今年首波談薪結果多了兩位「複」翁，梁家榮簽下3年合約、廖健富2年合約，月薪都獲成長，梁家榮更是大漲15萬元，他笑說：「要努力賺奶粉錢。」

猿隊今天公布首波談薪，梁家榮簽下3年合約，月薪從33萬元增加為48萬元，另外廖健富也和球隊簽下一紙「1+1」合約，月薪從24萬提升至今年的32萬元。

梁家榮表示，第一次會談時，球隊就展現誠意，因此很快就決定合約內容，「謝謝球隊願意給我機會，雖然明年有自由球員機會，但公司展現很大誠意要我繼續留下來。」

梁家榮過去都簽一年合約，這是第一次簽下複數年合約，他也很開心可以留在職棒生涯的起點，希望這個3年可以成為下一個3年的努力方向，「也不是說穩定，當中還是有些條件要爭取。」接近32歲的他去年多了父親身份，要為小孩子奶粉錢奮鬥。

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，野手廖健富。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，野手廖健富。記者蘇志畬／攝影

廖健富同樣獲得加薪，簽下的「1+1」合約實際也是複數年，只不過第二年月薪要視今年狀況調整，廖健富說：「感受到球隊的誠意，對我來說也比較有保障。」

前年受到傷勢影響，廖健富僅出賽46場，去年一口氣突破到111場，生涯首度出賽數破百，獲得最佳指定打擊和打點王，他表示：「每年春訓調整都差不多，今年不會刻意改變，最大目標還是出賽數，才能對球隊有所貢獻，保持健康。」

梁家榮 廖健富 樂天桃猿

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