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中職／3月大巨蛋迎戰巨人軍 猿隊古久保健二有期待
今年中華職棒將出現兩名日本教頭，將是25年來首見，樂天桃猿隊新任總教練古久保健二對此表示期待，而春訓一系列對戰日職球隊，包含3月在大巨蛋迎戰讀賣巨人隊，「希望球員全力以赴。」
樂天桃猿隊今年由古久保健二接任總教練，加上中信兄弟隊的平野惠一，6隊有2位日籍教頭，古久保健二表示，自己與平野惠一都是為了中職有好的發展，一起為球隊努力，雖然年紀上自己較長，但平野有自己的人望才能擔任教頭，彼此互相學習。
日職讀賣巨人隊將在3月2日、3日來台舉行「90週年紀念台灣試合」，其中3日要對戰猿隊，古久保健二表示：「希望選手可以全力以赴，只有這樣而已。」
不僅對巨人，猿隊今年除了將赴石垣島對決羅德隊，也會到宮崎與軟銀、歐力士隊交手，預計安排一軍到宮崎、二軍到石垣島，古久保健二表示，希望選手能把能力、經驗展現出來，觀察彼此差距，學習不足的地方，特別軟銀的訓練設施完售，希望好好體驗，帶進自己的棒球人生。
以日籍教頭身分帶領中職球隊對戰日職球隊，古久保健二坦言是難得的經驗，自己離開日本球界第6年，也好奇目前日本棒球成長到什麼境界，想要親眼看看，把值得學習的地方帶回來。
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