中職／沒想過是我…古久保健二接任教頭 守備為主

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，原首席教練古久保健二接任總教練職務，他對於由自己接掌兵符坦言有些意外，未來除了希望球隊繼續發揮原有打擊實力，也會加強守備。

這是樂天集團入主桃猿隊的第5個球季，領隊川田喜則表示，這是需要打出好戰績的球隊，過去兩年雖然都打進總冠軍賽，但欠缺最後一步，今年球季球場在排水、LED改善工程進展順利，相信球隊也一定可以拿下好成績。

古久保健二以新任總教練身分在開訓典禮現身，他表示，球隊過去兩年在總冠軍賽失利，自己作為首席教練也有責任，「沒想過自己會擔任總教練，一開始也很煩惱，我能夠當總教練嗎？但既然接下任務，就是把前兩年沒達到的地步，今年全力去應對。」

古久保健二過去與球員互動緊密，也常常以畫圖方式激勵球員，擔任總教練後，他說：「我的風格還是跟之前一樣，希望球隊能夠以守備為主，當然猿隊還是一支打擊很好的隊伍，希望將長處發揮出來，與其他球隊對戰。」