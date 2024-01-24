快訊

館長還原超派醋飯影片證明「沒吃橡皮筋」 盲測飆粗口：怎麼可能吞下去

斷捨離3大心法 平常沒用的贈品別拿！譚敦慈「清掃4原則」家中沒灰塵

川普贏得新罕布夏州黨內初選！代表共和黨出馬競選總統機率大升

中職／桃猿新口號「突破」 領隊安撫球員不安情緒

聯合報／ 記者蘇志畬／嘉義即時報導
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，領隊川田喜則。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，領隊川田喜則。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，喊出「突破 Break Through」作為年度口號，開訓典禮介紹新成員加入，但季後大批球員戰力外也引起外界關注，領隊川田喜則致詞時特別說：「大家或許有些不安，但請放心。」

去年季後，猿隊共有13人在契約保留名單之外，包含行使自由球員的陳俊秀，與統一獅隊並列最多，60人名單內僅54人，是六隊最少，新軍台鋼雄鷹都有列進57人。

加上戰力外的郭永維、賴鴻誠、郭嚴文三位資深老將都未能續留，引發球迷不小討論，川田喜則說：「去年球員編成上的調整，大家或許有些不安，但請放心，會給選手表現機會，也相信選手會好好表現，我們能再次打進總冠軍賽。」

川田喜則進一步解釋，球員看到網路上的討論、新聞報導，可能會有些擔心，所以跟大家說明一下；總教練古久保健二則表示，職棒的世界有變動是正常，中職這邊比較少見，選手間一定會有不安，「但就到昨天為止，今天開始要面對新球季，準備好自己。」

樂天桃猿 台鋼雄鷹 賴鴻誠

延伸閱讀

中職／樂天開訓陳禹勳沒現身 領隊低調回應

中職／是否回簽陳禹勳春訓公布 桃猿祝福其他轉隊球員

中職／味全龍再補強！郭嚴文2年約加盟 定位一壘

中職／高薪成為議約枷鎖 球團精打細算不再大撒幣

相關新聞

中職／開訓！桃猿首波談薪 梁家榮獲3年約、廖健富1+1

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，球團也公布第一階段談薪結果，梁家榮簽下3年複數年合約，今年月薪上升至48萬元，另外...

中職／樂天開訓陳禹勳沒現身 領隊低調回應

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，季後被放在60人保留名單外的陳禹勳未現身，續留的可能性降低，猿隊目前僅邀請蔡鎮宇、...

中職／不只兄弟 桃猿日籍教頭領軍爭冠

中華職棒新球季備戰陸續起跑，今天輪到樂天桃猿隊舉辦開訓典禮，本季由日籍總教練古久保健二執掌兵符，挑戰隊史第8冠，回顧中職...

中職／桃猿新口號「突破」 領隊安撫球員不安情緒

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，喊出「突破 Break Through」作為年度口號，開訓典禮介紹新成員加入，但季...

爆米花聯盟／仲里翔貴好投 台中市搶勝首闖4強

爆米花棒球聯盟預賽台中市成棒隊今天與台南市成棒隊交手攸關晉級，台中市隊投手仲里翔貴先發5.2局失1分、好投壓制，台中市打...

木棒聯賽／陽崧儒7局完封 東體搶首勝

高中木棒聯賽第一階段預賽今天開打，台東體中首戰與屏東高中交手，台東體中投手陽崧儒7局完封勝、好投率隊以6比0搶下預賽首勝

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。