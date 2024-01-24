中職／桃猿新口號「突破」 領隊安撫球員不安情緒
樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，喊出「突破 Break Through」作為年度口號，開訓典禮介紹新成員加入，但季後大批球員戰力外也引起外界關注，領隊川田喜則致詞時特別說：「大家或許有些不安，但請放心。」
去年季後，猿隊共有13人在契約保留名單之外，包含行使自由球員的陳俊秀，與統一獅隊並列最多，60人名單內僅54人，是六隊最少，新軍台鋼雄鷹都有列進57人。
加上戰力外的郭永維、賴鴻誠、郭嚴文三位資深老將都未能續留，引發球迷不小討論，川田喜則說：「去年球員編成上的調整，大家或許有些不安，但請放心，會給選手表現機會，也相信選手會好好表現，我們能再次打進總冠軍賽。」
川田喜則進一步解釋，球員看到網路上的討論、新聞報導，可能會有些擔心，所以跟大家說明一下；總教練古久保健二則表示，職棒的世界有變動是正常，中職這邊比較少見，選手間一定會有不安，「但就到昨天為止，今天開始要面對新球季，準備好自己。」
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