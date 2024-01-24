中職／開訓！桃猿首波談薪 梁家榮獲3年約、廖健富1+1

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓，球團也公布第一階段談薪結果，梁家榮簽下3年複數年合約，今年月薪上升至48萬元，另外廖健富也獲得1+1合約，陳冠宇則是減薪20%。

樂天桃猿球團表示，奪下2023 聯盟打擊王、最佳九人三壘手的內野手梁家榮，和球隊簽下一紙3年合約，月薪從33萬元增加為48萬元，另外，林承飛獲加薪5萬元，新球季薪水來到40萬元。

野手方面，「強打少年」廖健富也和球隊簽下一紙1+1 合約，月薪從24萬提升至今年的32萬元；成晉月薪從21萬元升至29萬元；邱丹加薪1萬元，月薪從9萬元上升至10萬元；林政華獲得加薪3萬元，2024月薪為8萬元。

捕手方面，新生代的宋嘉翔月薪從6萬元升至13.5萬元，漲幅125%；張閔勛則減薪1萬元，新球季月薪為15.5萬元。

樂天桃猿隊今天在嘉義縣棒球場展開春訓。記者蘇志畬／攝影

投手方面，去年球季獲得球隊重用的先發投手陳克羿月薪從5萬元增至16萬元，調幅達220%；後援投手王志煊表現亮眼，同樣獲得加薪肯定，月薪從5.5萬元調整至 14.5萬元，漲幅也超過 100%。

至於陳冠宇月薪則從70萬元減薪至56萬元，減幅 20%；朱承祥則減薪2萬，新球季月薪為28萬元。