爆米花聯盟／仲里翔貴好投 台中市搶勝首闖4強

爆米花棒球聯盟預賽台中市成棒隊今天與台南市成棒隊交手攸關晉級，台中市隊投手仲里翔貴先發5.2局失1分、好投壓制，台中市打線串聯搶分，終場以13比1搶勝、隊史首度晉級4強。

爆米花棒球聯盟台中市隊預賽最後一戰與台南市隊交手，台中市隊派出投手仲里翔貴先發，前5局僅讓對手靠著保送上壘、沒有失分。

仲里翔貴6局下2人出局後被敲安打、投出保送退場，接替投手高秉洋沒能守住，再被敲安打失分，這1分要記在仲里翔貴身上，台中市隊再換上林慶隆登板後援止血，沒有多掉分數。

仲里翔貴今天總計用73球投5.2局，被敲出1支安打，投出3次四壞保送、2次三振，失掉1分責失分，好投壓制拿下勝投。

台中市隊打線發揮，團隊敲出14支安打，2到5局、局局都有分數進帳，潘俊宇單場5打席敲出4支安打，投出1次觸身球保送，貢獻3分打點，廖元斌今天也有單場3安4打點好表現。

台中市隊搶下預賽第11勝，以預賽戰績11勝8敗、確定晉級4強，為隊史首度闖進爆米花4強。

全越運動棒球隊今天以1比2不敵新北禾聯成棒隊，預賽戰績11勝9敗，台南市成棒隊目前戰績10勝9敗，明天最後一戰即使搶勝形成與全越戰績相同，但比較TQB（對戰優質率）後，仍會由全越勝出；爆米花4強確定為合作金庫棒球隊、台灣電力公司棒球隊、台中市隊和全越運動。