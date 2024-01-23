木棒聯賽／陽崧儒7局完封 東體搶首勝

高中木棒聯賽第一階段預賽今天開打，台東體中首戰與屏東高中交手，台東體中投手陽崧儒7局完封勝、好投率隊以6比0搶下預賽首勝。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽台東體中與屏東高中、北科附工、陽明工商、新光高中同組，台東體中上屆木棒聯賽奪下季軍、為隊史最佳成績，本屆力拚再創佳績，今天首戰與屏東高中交手。

台東體中今天開賽就有攻勢，抓準對方投手控球有狀況，先靠著接連四壞保送攻占滿壘，靠著觸擊戰術先馳得點，3局下再靠著保送、盜壘、高飛犧牲打、失誤跑回第2分。

台東體中4局下靠著失誤、朱盟、林泊廷接連安打攻下2分，5局下再靠著接連四壞保送、暴投、馬承恩安打送回第5分，高懷恩二壘打多添1分保險分。

台東體中先發投手陽崧儒展現壓制力，1局上2人出局後被敲出安打，但沒讓對手延續攻勢，2到4局僅讓對手靠著保送上壘，5局上1人出局後再被敲出安打，但也穩守不失分。

陽崧儒球速雖然不算很快，但屬於控球型投手，穩定性高、求勝慾望強烈，今天總計用80球投7局，僅被敲出2支安打，投出2次四死球保送、4次三振，無失分，完封率隊搶下預賽首勝；台東體中搶下預賽首勝，下一戰將於25日與新光高中交手。