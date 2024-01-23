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木棒聯賽／U18國手資歷 陳睦衡滿貫砲率穀保搶首勝

中央社／ 台北23日電
112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽23日開打，穀保家商隊長陳睦衡敲出滿貫砲、拉開領先差距，終場率隊擊敗大溪高中。圖為陳睦衡2023年12月20日新北U18棒球賽出賽畫面。中央社 中央通訊社
112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽23日開打，穀保家商隊長陳睦衡敲出滿貫砲、拉開領先差距，終場率隊擊敗大溪高中。圖為陳睦衡2023年12月20日新北U18棒球賽出賽畫面。中央社 中央通訊社

高中木棒聯賽今天開打，上屆冠軍穀保家商首戰打線有不錯的發揮，U18國手資歷好手陳睦衡敲出滿貫砲，率隊以12比4擊敗大溪高中，搶下首勝。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）第一階段預賽今天開打，第一階段預賽共45隊分8組舉行，每組取4隊晉級第2階段比賽；穀保家商與大溪高中、興大附農、中興商工、成功商水同組，穀保是上屆木棒聯賽冠軍，今天首戰與大溪高中交手。

穀保派出投手蕭齊先發，首局讓對手3上3下，2局下有狀況，2人出局後被黃凱恩、吳翊睿接連敲出安打失掉2分，3局下回穩再投出3上3下，但4局下續投有狀況，接連被敲3支安打失分，沒有抓到出局數就退場。

穀保換上張峻瑋後援登板，投4局沒被敲出安打，投出5次三振、1次暴投，無失分，好投壓制大溪打線，幫助球隊穩住局面，也拿下勝投。

今天4局打完穀保3比4落後，6局上穀保反攻，靠著接連四壞保送、張乙安敲安先送回追平分，靠著捕逸跑回超前分，古定玄安打推進，再靠著接連四壞保送滿壘時先擠回1分，穀保隊長陳睦衡開轟、滿貫砲幫助球隊拉開領先差距、奠定勝基。

穀保7局上攻勢再起，靠著保送、張乙安、古定玄、葉弘仁接連安打再添2分保險分，穀保順利搶下預賽首勝，明天將與成功商水交手。

穀保家商

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