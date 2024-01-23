中職／外籍教頭魔咒？領軍球隊已四分之一世紀未奪冠

中華職棒新球季3隊換帥，兩位日籍教頭新官上任，挑戰翻轉球隊命運，但其實1997年起就不見外籍教頭執掌兵符的球隊奪冠，中信兄弟隊平野惠一、樂天桃猿隊古久保健二，本季將與4位本土教頭鬥智，且看本季是連續第28個本土教頭奪冠賽季，或是外籍主帥帶隊登頂。

中職過去只有3位外籍教頭曾率球隊奪冠，也都已是遠古時代，分別是兄弟象隊森下正夫（1992）、山根俊英（1993、1994）及統一獅隊大石彌太郎（1995、1996）。

從1997年起都是本土教頭執教的球隊奪冠，亞軍外籍教頭則有2006年統一獅隊大橋穰、2009年兄弟象隊中込伸、2012統一獅隊中島輝士、2017年中信兄弟隊史耐德、2019年中信兄弟隊伯納。

近年外籍教頭已非主流，兄弟在2017到19年間陸續由史耐德、伯納領軍已是最近的案例，再往前是義大犀牛隊2014到15年間的大威、馮喬許、羅博特，今年是久違再有兩隊啟用外籍教頭。

兄弟去年未打進季後賽，中斷二連霸，彭政閔因自認能力還有不足遞出辭呈，改由平野惠一上任，而他也在開訓時向球迷喊話，去年是充滿悔恨的賽季，今年唯一目標就是奪回總冠軍，讓球迷覺得支持兄弟真是太好了。

猿隊去年則是從季後賽闖進總冠軍賽，打滿7場不敵味全龍隊，季後曾豪駒下台，原任首席教練的古久保健二接下兵符，隊史過去7座冠軍帶隊教頭都是洪一中，還不曾出現洪總以外的冠軍教頭。