中職／近3季未再出現狂轟濫炸球隊 悍將隊史2000轟近了

樂天桃猿韓籍啦啦女神李多慧近日來台工作，她在個人IG透露自己很喜歡中文歌「想見你想見你想見你」。這首歌的原唱八三夭樂團，昨天出席和碩尾牙表演，李多慧如願與偶像見面。 台劇《想見你》在南韓擁有極高

2024-01-22 14:41