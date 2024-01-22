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中職／近3季未再出現狂轟濫炸球隊 悍將隊史2000轟近了

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
「台灣巨砲」陳金鋒接任一軍總教練後，富邦悍將隊將朝隊史2000轟里程碑邁進。資料照
「台灣巨砲」陳金鋒接任一軍總教練後，富邦悍將隊將朝隊史2000轟里程碑邁進。資料照

中華職棒邁入第35年，新球季將在3月30日點燃戰火，過去只有統一獅、中信兄弟隊達到2000轟紀錄，富邦悍將隊只差28轟達到里程碑，最快今年上半季就有機會成為史上第3隊。

獅隊過去34季累積2346轟，史上排名第1，同樣元老級的兄弟2222轟居次，悍將1972轟名列第3，接著是樂天桃猿隊1854轟、味全龍隊844轟。

悍將前身俊國熊隊1993年起步，歷經興農熊、興農牛、義大犀牛隊到現在，共有31個球季，中職認定悍將隊史1972轟，如果單看富邦金控從2017年接手至今，過去7季則是591轟。

中職從1990年3月17日史上首戰、獅隊三壘手汪俊良締造首轟紀錄起，歷年累積11298轟，2021年龍隊入列變成5隊規模後，比賽用球調整恢復係數，最近3年未再出現單隊單季百轟紀錄，猿隊依序78、58、83轟都排名第1。

值得一提的是，悍將內野手辛元旭生涯4年只有9轟，其中兩轟在歷史留名，前年8月19日在桃園球場締造隊史第1900支全壘打，去年4月20日又在天母球場砲轟伍鐸，成為中職史上第11000轟紀錄。

中職 樂天桃猿 富邦悍將

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