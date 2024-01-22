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中職／雄鷹入列終於回到6隊對抗 曹竣崵：各隊情蒐大挑戰

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
台鋼雄鷹的加入讓中職繼2008年後，重現一軍6隊規模。記者蘇志畬／攝影
台鋼雄鷹的加入讓中職繼2008年後，重現一軍6隊規模。記者蘇志畬／攝影

中職新球季將於3月30日開打，由去年冠軍戰交手組合味全龍、樂天桃猿隊進行開幕戰，這是中職繼2008年後，重現一軍6隊規模，台北城市科技大學棒球隊總教練、資深球評曹竣崵認為，各隊情蒐會有更大壓力。

中職從2009年起縮成4隊，連續12季維持迷你規模，直到2021年才多了龍隊，今年終於等到台鋼雄鷹隊入列，也是史上第15個至少6隊的球季，對戰變化更大。

過去4隊時期，對戰組合只有6種，擴編5隊後增至10種，今年起變成15種，整季360場例行賽也將創下單季最高紀錄，超越1997年的336場。

中職即將邁入第35個球季，唯一7隊規模就是1997年，不過當時各隊出賽96場，因此總場次只有336場，龍隊當年封王後開啟3連霸，但1999年季後宣布解散，聯盟隔年從又從6隊回到4隊。

中職歷年隊數不斷變化，雄鷹今年首次投入一軍，各隊交手組合也將減少，2009年起4隊、5隊、6隊的對戰場次分別是40場、30場、24場，曹竣崵說：「今年對戰場次變少，隊與隊之間交手後，比較不會馬上又碰到。」

新球季開打倒數68天，曹竣崵表示，這對各隊情蒐部門應是挑戰，因為又得多情蒐一隊做資料，如果人手沒有增加會是負擔。

曹竣崵1999年展開中職生涯，接下來3年旅日效力中日龍隊，剛好是中職縮成4隊時期，2003年回到獅隊打球恢復6隊，歷經獅隊、象兩隊直到2008年都是如此，隔年才首次碰到4隊規模，也在這個球季結束後宣布退休。

中職 樂天桃猿 台鋼雄鷹

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