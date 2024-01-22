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中職／出席表演與偶像八三夭相見歡 李多慧：睡不著了！

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧與八三夭合影。 截圖自李多慧IG
李多慧與八三夭合影。 截圖自李多慧IG

樂天桃猿韓籍啦啦女神李多慧近日來台工作，她在個人IG透露自己很喜歡中文歌「想見你想見你想見你」。這首歌的原唱八三夭樂團，昨天出席和碩尾牙表演，李多慧如願與偶像見面。

台劇《想見你》在南韓擁有極高人氣，主題曲同樣受到歡迎，李多慧曾提到自己很喜歡這首歌，並表示一定要把它唱好。昨天李多慧受邀到和碩尾牙擔任表演嘉賓，並在現場欣賞八三夭表演，還在後台與成員們合影留念，她也發文分享喜悅，「跟音響裡跳出來的人見到面了！我今晚睡不著了！」

貼文一出，立刻引發廣大網友討論，「這樣要羨慕多慧還是要羨慕三夭」、「恭喜多慧圓夢了」、「多慧版中文歌曲呢？」八三夭官方帳號也留言回應，「我們的榮幸。」吉他手劉逼則表示，「很開心見到妳！」

李多慧

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