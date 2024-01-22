中職／薪資仲裁申請已截止 聯盟目前收件0件還要等郵寄
中職今年薪資仲裁申請已在上周五截止，截至今天上午，聯盟還未收到任何申請，但這幾天還會再等郵寄的部分，以郵戳為憑。
聯盟在去年10月的領隊會議定調，將薪資仲裁的受理日從2月1日改回1月15日，5個工作天已在上周五截止。祕書長楊清瓏表示，目前聯盟還沒有收到任何申請，還要再等郵寄的部分，以郵戳為憑，今天下午還有這幾天會再確認看看。
今年提出薪資仲裁的選手，結案時間仍是3月15日，明年才會提前到2月28日，選手在進入仲裁庭程序之前若與球團達成共識即可撤案。
中職史上首次申請薪資仲裁為2019年周思齊、陳子豪，2020年輪到張志豪提出，接著「空窗」到去年一口氣5人提出，而這8起申請案最終只有2019年陳子豪、2023年陳禹勳進入仲裁庭，其餘皆提前達成共識撤案。
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