中職／如果沒有我…林暉盛談保護名單疑雲 要讓自己更有價值

一筆自由球員簽約案衍生的保護名單掀起熱議，身為事主之一的林暉盛，不去糾結於究竟有沒有自己的名字，他說如果真的沒有，「就是我需要讓自己更好、提升自己的價值。」春訓備戰給予自己競爭輪值的目標，期望投出突破賽季。

中信兄弟隊昨天在屏東中信園區舉辦開訓典禮，備戰今年賽季，先發輪值少了去年貢獻9勝、101.1局的新人王鄭浩均，春訓眾投卡位，林暉盛也是朝先發調整的投手之一。

林暉盛、鄭浩均都在2019年與道奇隊簽約赴美，也因此建立了好交情，不僅在美國生活在一起，回到台灣也常常住得很近。林暉盛解釋，一開始是自己先找了短租套房，剛好隔壁是空的，就問鄭浩均要不要也來看看，林暉盛就這樣成為他的鄰居兼司機，「練球時，載他一起去球場再一起回來，我載了他3年。」被問到「美美」如果沒有他會不會哪裡都去不了？林暉盛笑答：「沒有我，他會自己想辦法，但有我，他就會方便很多。」

如今先後進了兄弟，去年鄭浩均設下新人王的高標，擁有類似履歷的林暉盛是否有接棒的壓力？他說：「我是覺得就加油啦！希望可以把去年冬盟的收穫帶回來。」今年春訓也期望自己能展現卡位輪值的競爭力，「我是希望可以去競爭輪值，給自己一點壓力、讓自己去突破。」

值得注意的是，林暉盛是兄弟在去年選秀的第一指名，季後也被送到冬季聯盟練功，出賽4場（3場先發），拿下3勝0敗、防禦率1.00，但在陳俊秀轉隊的母隊補償時，遭報導點出他未被兄弟放在25人保護名單，儘管最終樂天桃猿隊挑選陳柏豪，但熱騰騰的第一指名卻放在保護傘之外，仍讓球迷吵翻天。