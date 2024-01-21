中職／台灣暖心捐款助日本震災 兄弟新主帥：想要多多報答

中職中信兄弟今天舉行開訓典禮，新任總教練平野惠一亮相，他表示，看到台灣民眾為了能登地震發起募款相當感動，想用體育傳達日本對台灣的感謝，希望全世界更看到台灣棒球。

兄弟在去年底宣布教練團異動，包括前一軍總教練彭政閔卸任，轉任二軍總教練；一軍兵符由日籍的平野惠一執掌，今天在屏東中信園區開訓時亮相。平野惠一談到帶領球隊的方針時特別強調球迷，「職棒就是要有球迷，不想要再讓球迷有覺得可惜的心情，為了球迷去創造好的球隊。」

今年加上樂天桃猿隊新任總教練古久保健二，中職6隊中有2隊總教練是日本人，對此，平野惠一透露和古久保健二聊過，「台灣選手潛力很好，我們希望把大家的潛力發揮出來，不只讓中職更好，也讓台灣代表隊更好，是我們共同的目標，讓全世界更關注台灣棒球。」

平野惠一特別提到，日本在今年元旦發生能登半島地震災情，看到新聞，台灣人發起捐款，「看了之後非常感動，加深了我想要報答台灣的心情，不知道一般日本民眾有沒有辦法傳達感激之情給台灣，但我希望藉由體育表達日本對台灣很多、很多的感謝」。

對於接任兄弟總教練，平野惠一說：「我有思考為什麼球隊會找一個日本人當總教練這個問題，可能是有看到我這2年來做的事情，為了不讓大家的期待落空，最近我是抱持著這樣的心情去準備新球季。」