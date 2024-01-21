中職／兄弟攻蛋已交場數等回覆 有望成大巨蛋戲碼定番

台北大巨蛋進入中華職棒35年賽程版圖，人氣第一的中信兄弟隊當然不會缺席。領隊劉志威表示，規畫上下半季都有大巨蛋場次，但能否成行還是要看協調結果。

對於新球季大巨蛋場次安排，劉志威表示，已經知道大巨蛋開出的條件，也已有提供場次給大巨蛋，但還要等大巨蛋回覆和聯盟協調結果，先不透露究竟安排幾場，但上下半季都有規畫，上半季可能多一點。

中信兄弟隊王威晨。記者余承翰／攝影

兄弟今年規畫洲際仍有40到50場，主要還是要看大巨蛋可以排到幾場，也會安排東部賽程，但沒有澄清湖。

中職新球季搶攻「巨蛋商機」，賽程安排目前在協調場地階段，據悉各隊初步規畫的賽程，台北大巨蛋總場數有可能達20場，可望有至少4隊安排大巨蛋主場賽事，且目前9成5對戰組合都有兄弟，瞄準百萬象迷市場。

大巨蛋收費按照開放各層看台區有不同標準，據了解，除了開幕戰、明星賽之外，其餘場次都會先朝開放第一層的2萬人為目標。此外，各隊安排大巨蛋賽事雖以周末場次為主，但兄弟也有意安排平日場次試水溫。