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中職／遭戰力外後擔心生涯結束 吳明鴻盼與雄鷹拚進台灣大賽

中央社／ 台北20日電
中職新軍台鋼雄鷹隊2024年起投入一軍賽事，陣中最資深捕手吳明鴻（圖）有期待，新球季目標是跟著雄鷹打進總冠軍賽。 中央社
中職新軍台鋼雄鷹隊2024年起投入一軍賽事，陣中最資深捕手吳明鴻（圖）有期待，新球季目標是跟著雄鷹打進總冠軍賽。 中央社

中職新軍台鋼雄鷹隊今年投入一軍賽事，陣中最資深捕手吳明鴻有期待，2022年季後沒在保留名單中也曾閃過職棒生涯是否結束的念頭，新球季目標跟著雄鷹隊打進總冠軍賽。

捕手吳明鴻在2017年選秀被中信兄弟選進，2018年整季一軍出賽25場，但之後2個球季都沒有一軍出賽紀錄，2021、2022年球季一軍出賽合計僅4場，2022年季後沒有被兄弟隊放在契約保留名單中，隨後被雄鷹隊網羅、改披雄鷹隊戰袍。

吳明鴻去年二軍出賽37場，總計94打數敲出28支安打，打擊率2成98，季後也有參加亞洲冬季棒球聯盟賽事。

吳明鴻今年29歲，但已經是雄鷹隊捕手群中最資深的球員，他自認個性比較悶，但去年加入雄鷹隊後，因為隊友都很年輕，氣氛很歡樂，大家都很有活力，也受到學弟們的感染，變得活潑很多。

回想2022年季後沒有被放入契約保留名單中，吳明鴻坦言，一開始曾想過是否職棒生涯就結束了，但經紀人很快告知雄鷹隊積極的網羅。加入雄鷹隊，總教練洪一中過去也是捕手出身，吳明鴻表示很開心有機會到洪一中的麾下，學習洪總的棒球經。

去年二軍賽季雄鷹隊主要由張肇元、吳明鴻輪流蹲捕，吳明鴻沒有當作兩人是競爭關係，直言大家都是朋友、互相照應，球隊可以贏球最重要。

雄鷹隊今年投入一軍賽季，吳明鴻表示第一目標是身體健康，至於個人成績不設限，「能幫助球隊打進總冠軍賽，就是我目前最大的目標。」

棒球 洪一中 台鋼雄鷹

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