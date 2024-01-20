中職／獅隊新家春訓近千球迷搶參觀 郭俊麟嚇到了

2024年統一獅隊春訓第一階段訓練，球隊規劃1月20、21、27及28日開放球迷參觀，今天活動首日吸引近千名球迷蒞臨亞太棒球村成棒副球場，新成員郭俊麟被球迷熱情嚇到，也讓他勾起日職回憶。

獅隊春訓開放參觀，還推出One Day Pass春訓體驗，特別規劃「戶外牛棚練習區拍照體驗」、「室內多功能練習場限時開放參觀」、「打擊及守備棒球體驗課程」讓球迷來看春訓也充滿樂趣。

其中「打擊及守備棒球體驗課程」成為民眾最熱門項目，持續有球迷排隊體驗打擊、守備課程；而透過戶外牛棚投手練習，讓球迷近距離感受職業選手練習，尤其是響亮的捕手接球聲音，成為球迷驚呼看球樂趣焦點之一。

本日春訓開放參觀練習也特別規劃「室內多功能練習場」提供民眾踏入人工草皮上，體驗選手室內打擊練習訓練場地，短暫開放20分鐘，也讓現場球迷感受十分特別。

統一獅總經理蘇泰安表示：「春訓開放首日能夠看到這麼多球迷參與體驗，非常感謝每一位球迷的參與，也謝謝台南市政府體育局提供這麼棒的場地，讓行銷團隊可以規劃多項體驗。」

蘇泰安指出，透過春訓參觀，讓喜歡棒球的在地市民能夠更認識獅隊新秀選手，也看到不少遠道而來的球迷來開箱，「歡迎球迷給予更多建議，讓我們在活動的規劃更完善。」

今日春訓訓練結束後，還有統一獅球星見面會，古林睿煬、林詔恩、郭俊麟、劉軒荅等人共14位選手，親自來到場外舉辦擊掌見面會，和球迷們答謝，感謝支持。

今年轉隊加入獅隊郭俊麟表示：「之前就知道今日要開放球迷參觀，一大早來到球場，就看到許多球迷來到現場排隊，感到十分訝異，尤其是越接近中午球迷越多，坦白說有點嚇到。」