中職／張肇元拚雄鷹主戰捕手 想像與林岱安台南同場蹲捕

中職台鋼雄鷹隊今年投入一軍賽事，張肇元是主戰捕手人選之一。張肇元去年二軍賽季、冬盟磨練，迎接新球季除了團隊成績外，也笑說開始想像與前隊友林岱安在台南球場同場蹲捕畫面。

台鋼雄鷹隊是中職新軍，去年先拿下二軍總冠軍，接著在季後亞洲冬季棒球聯盟也奪冠，陣中主要由2名捕手張肇元、吳明鴻輪替，今年投入一軍賽事， 兩人都是主戰捕手人選。

26歲的張肇元2020年選秀被統一7-ELEVEn獅隊選進，2022年有一軍出賽紀錄，但該年底擴編選秀被台鋼雄鷹隊挑走、轉戰新球隊；張肇元去年整季二軍出賽68場，敲出69支安打、3發全壘打，打擊率3成05。

雄鷹隊終於要加入一軍賽季，張肇元表示不會去想是不是主戰，只隨時保持著要競爭這個位置的想法；談起這一年的收穫，張肇元表示，總教練洪一中因為也是捕手出身，所以會提醒很多場上的臨場反應。

張肇元去年底冬盟出賽有關鍵表現也有收穫，面對國外球隊，明顯感受到打者攻擊慾望很強烈，感覺每個打者都想要把球打出牆，壘上有人時，因為國外打者擊球率高、守備壓力也會特別大，如何去掌控場上狀況，都成為很好的經驗。

對於新球季，張肇元表示第一目標是身體健康、穩定出賽，希望能對球隊有貢獻；但他也透露，過去效力獅隊時就會看捕手林岱安比賽，以前隊內賽分在不同隊在台南棒球場比賽的畫面還在腦海中，「很期待新球季跟林岱安同場蹲捕，已經開始想像在台南球場和學長們對戰的畫面了。」