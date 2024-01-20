中職／職棒球員登除夕節目 余謙挑戰動力火車自評80分

由文化總會籌辦的「2024 WE ARE我們的除夕夜」除夕特別節目，邀請中華職棒六隊球員合唱動力火車名曲「彩虹」，於2月9日除夕夜在華視陪大家迎接新年，更有包含琳妲、短今、安芝儇等超過50位職棒啦啦隊員組成「除夕應援團」，辣翻全場。

台灣棒球在2023年從經典賽到職棒例行賽、明星賽及季後賽，還有最終的台灣大賽，球員表現令國人感動，「我們的除夕夜」也特別安排味全龍呂詠臻、樂天桃猿林政華、統一獅吳承諭、中信兄弟余謙、富邦悍將葉子霆、台鋼雄鷹曾子祐一同高歌。

余謙平常就喜歡到投幣式卡拉OK高歌，接獲演唱邀約相當興奮，期待好好表現，平常透過自彈自唱練習，不料進錄音室才發現要用動力火車原KEY演唱，他說：「這首歌KEY很高，但我喜歡挑戰，看看自己的極限在哪，沒想到我居然唱得上去，我給自己歌聲表現打80分。」

葉子霆為了此次演唱，平常在洗澡、重訓都在練唱，錄音前猛喝熱水、蜂蜜水潤喉，雖然進錄音室很緊張，不過想到之前有與彭佳慧一起在球場上合唱經驗，讓他放鬆心情享受當下錄音。

樂天桃猿林政華本身就非常喜歡唱歌，收到演唱邀約非常開心；吳承諭表示，曾在球隊演唱過自己的創作，了解有可能在上台演唱時緊張鎖喉，因此，必須要靠冥想方式進入放鬆狀態，才能表現完美。

曾子祐謙虛表示，平常不太會唱歌也很少唱歌，接到邀約時不斷反問「要確定餒」，為了演出，每天在YouTube無限循環播放「彩虹」；呂詠臻進職棒後就較少到KTV，他說：「準備時才發現真的很困難，所以錄音前，只要在開車必定大聲唱這首歌練習。」

「2024 WE ARE我們的除夕夜」除夕特別節目，邀請中華職棒六隊超過50位啦啦隊員組成「除夕應援團」。圖／文總提供

除了球員外，台鋼雄鷹啦啦隊成軍後，首次六隊女孩齊聚，包括Passion Sisters的小安、短今、畇二；Dragon Beauties的小蛙、張晴、昆娜；Rakuten Girls的琳妲、筠熹；Uni-Girls的咪雅、詩詩；Fubon Angels的丹丹、蓁蓁、Jessy；Wing Stars由安芝儇、Mingo、李樂等超過五十人跨隊合作，節目中大跳韓國大勢女團New Jeans「Super Shy」與 (G)I-DLE的「Queencard」。