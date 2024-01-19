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中職／台鋼雄鷹2隊巴霸氣+可愛 迎接一軍賽季
台鋼雄鷹隊第一台專屬巴士去年11月上路，隨著球隊即將踏入一軍戰場，第二台巴士於1月17日成軍記者會當天首度亮相，在球迷熱情迎接之中霸氣登場。第一台隊巴車身彩繪以隊徽帥氣呈現，第二台則是吉祥物「TAKAO」可愛登場，展現截然不同風格。
成軍記者會由兩台隊巴駛入現場，相當有氣勢，董事長王炯棻、領隊劉東洋帶領，球隊則是總教練洪一中、外野手藍寅倫代表，與大吉汽車總經理蔡昆憲、太古汽車業務副理陳泰伊進行交車儀式，未來兩台專屬巴士將陪伴台鋼雄鷹征戰。
台鋼雄鷹隊巴兼顧安全與環保，加上精緻內裝、舒適座椅，讓搭乘歐六巴士的台鋼雄鷹團隊可以安心北伐征戰，兩款不同風格，一台帥氣逼人、一台可愛過人，未來台鋼雄鷹X中華職棒「地方棒球振興計劃」，「TAKAO」款還會作為回饋列車使用，萌萌駛進校園。
台鋼雄鷹專屬巴士皆由「大吉汽車」打造，大吉汽車作為國內車體製造領導品牌，對於產品品質及安全性高規格要求；兩台隊巴皆為VOLVO歐六（EURO 6）巴士，「安全」、「環保」是VOLVO核心價值，穩定的性能表現，配合一系列安全設備，讓駕駛、乘客安全有所保障，才能一路與安全同行。
台鋼雄鷹秉持善盡企業社會責任並朝ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續發展目標，選擇VOLVO歐六巴士，特色之一就是裝有高燃油效率節能的歐六引擎，全新輕巧的歐六引擎，登上世界級節能寶座，使燃油消耗量大幅降低，配合先進引擎管理系統與創新排氣後處理方案，便能增加綠色成效。
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