中職／李多慧來台轉行當歌手？自曝喜歡這首中文歌想好好唱

韓籍啦啦隊女神李多慧，自從加入中職樂天桃猿啦啦隊後，人氣水漲船高，目前IG累積127萬粉絲追蹤。她近日在IG貼限時動態，透露再度來台工作，還表示一定要唱好一首中文歌。

李多慧因甜美外型、活潑個性及頂尖舞蹈能力，獲得許多粉絲支持，因此在台灣節目和廣告邀約不斷，行程滿檔。她近日也在IG上傳機上美照，用中文寫下「終於來到了，想快點來的臺灣，想你們了。」

李多慧也分享好幾張與工作夥伴的合照，享受在台工作時光。她昨天又貼出一張截圖，畫面是知名樂團八三夭演唱的歌曲「想見你想見你想見你」，李多慧用中文寫下，「非常好聽，我一定要好好唱這首歌！哈哈。」

李多慧限時動態分享自己最愛的歌。 截圖自李多慧IG

這首歌是台劇《想見你》主題曲，該劇在南韓擁有極高人氣，男主角許光漢也在南韓獲得高知名度，近日也確定出演韓劇《No Way Out》。李多慧去年經常在球場上大秀舞技，令球迷相當驚艷，不過尚未在台灣展現歌喉。日前傳出她可能離開樂天桃猿的消息，目前仍是未知數。