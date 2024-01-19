台東南迴僅32名學生偏鄉小學 勇奪傳福盃棒球賽冠軍

台東縣政府主辦的全國傳福盃少棒與青少棒錦標賽落幕，全校僅有32名學生的南迴大溪國小，勇奪軟式組冠軍，選手最小的是2年級，今天冠亞軍賽全校師生到場為15名選手加油。

這屆賽事15日開幕進行至19日，地點在台東縣棒球村等場地；少棒組分成軟、硬式組，共32支球隊參賽，青少棒組則自2月1日接力舉行，有20支勁旅共襄盛舉。

今天冠亞軍賽由台東南迴線唯一有棒球隊的大溪國小勇奪軟式組冠軍，全校師生都到場為15名選手加油。

大溪國小校長林智皓接受媒體聯訪表示，棒球隊成軍晚，奪冠隊伍中最小的才2年級，還有1名6年級女將董林恩首度登錄在少棒名單中，眾人聽聞驚訝不已。

林智皓說，學校秉持2項優良傳統，棒球隊和合唱團，棒球隊員共15人，僅3名6年級、4名5年級，最小才就讀2年級，雖然人數不多，每個都才華洋溢，動靜皆宜，「在我們學校，許多棒球隊選手同時也是合唱團成員」。

他說，成員中背號7號的董林恩是女球員，她個性活潑開朗，在同儕耳濡目染下，加入球隊擔任左外野手，本次零失誤外，對上信義國小更一戰擊出再見場內全壘打。